嘉義市打造新興商業區　建國二村、復興新村市地重劃說明會　

▲嘉義市東區建國二村、復興新村市地舉辦重劃土地分配說明會 ，市府規劃打造成「嘉義信義新興商業區」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於4年前(110)啟動面積約達9.3公頃的嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程，工程的核心道路—新生路於去(113)年12月30日正式通車啟用。嘉市府日前召開建國二村、復興新村地區舉辦市地重劃土地分配(草案)說明會，說明土地分配依據、調整分配原則並聽取土地所有權人意見。市府表示，未來重劃區將結合周邊園區、串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」。

▲嘉義市建設處長陳光興土地分配說明會表示 ，市府規劃將該區打造成「嘉義信義新興商業區」。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，建國二村、復興新村過去是屬於空軍與陸軍，自民國94年建國二村與復興新村完成搬遷後，承載著無數人的共同生活記憶與嘉義市的發展歷史，也是東區城市發展的重要區域。市府於民國110年正式啟動市地重劃工程，並主導公共建設，投入約4.23億元，規劃如雨水及污水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等基礎建設，此外，還包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施的佈局。

黃敏惠市長說明，希望透過市地重劃配地後，國防部還有市政府採取公開標售的方式吸引優質投資團隊進駐，讓這塊蛋黃區中的蛋黃能發揮潛力，並以永續發展的目標，打造「嘉義信義新興商業區」，讓雲嘉南觀光消費中心的嘉義市，成為鄰近產業園區的生活圈，為經濟與文化發展注入活力。

▲ 民眾在會前了解配地內容。（圖／嘉義市政府提供）

地政處表示，今天會中主要說明土地分配依據、調整分配原則與公告期間異議處理等相關事項，並聽取土地所有權人意見，使地主更深入了解配回土地的位置、面積，以及如有增配的土地大約要繳多少錢、面積太小未分配到土地的可以領到多少錢…等等。說明會現場亦設有諮詢區由專人一對一解答，為地主詳盡說明解答。分配結果預計於今年3月至4月間公告。惟本區因涉容積獎勵的時點，分配成果將待工程驗收完竣後送地政事所辦理登記。

▲ 民眾參與說明會。（圖／嘉義市政府提供）

地政處提醒，土地所有權人如對分配草案有異議，請於114年2月17日前以書面敘明理由及詳細內容向市府提出，並應載明土地地號、面積、姓名、住址、統一編號及簽名(或蓋章)。

地政處也特別呼籲，如對土地分配有問題，可逕洽本府地政處地用及重劃科(05-2254321轉376)洽詢，切勿聽信來路不明的假消息!為求作業公平、公正、公開透明，有關第六期建國二村、復興新村地區市地重劃最新消息及文件表單皆公開於(https://www.asia-survey.com.tw/cy6/news_detail.php?id=25)歡迎民眾查閱。