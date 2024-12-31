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台南永康二王市地重劃基督墓園　自救會將向文化部提訴願

▲針對台南永康二王基督墓園代表向市府申請文化景觀資產保存案，文化局最後審議結果係將該墓園解除列冊追蹤，後續將對該墓園強制遷葬拆除，引起地方譁然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲針對台南永康二王基督墓園代表向市府申請文化景觀資產保存案，文化局最後審議結果係將該墓園解除列冊追蹤，後續將對該墓園強制遷葬拆除，引起地方譁然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南永康二王基督墓園代表，向台南市政府申請文化景觀資產保存案，市長黃偉哲31日發文公布文化局最後審議結果，結論將該墓園解除列冊追蹤，後續恐將依市地重劃進度擇期對該墓園強制遷葬拆除，消息一出引起地方譁然。

該地所有權人基督教聯合服務會、使用權人代表二王基督墓園自救會、眾多墓主家屬及台南文史界人士均表強烈遺憾。自救會與家屬代表強烈抗議台南市府竟為建商土地開發利益，扭轉文資專家小組已做成的列冊追蹤決議，不惜翻盤也要硬刨千人祖墳強搶私有墓地，他們將採取所有救濟管道，將依法即向文化部提起訴願要求再審，未來如需要也會提行政訴訟和市府對簿公堂，自救會並將擴大陳情與抗議行動，務必要阻擋台南市府不顧民意的蠻橫作為。

永康二王基督墓園為台南地區十數間基督教會合資（包括神召會、衛理會、浸信會、內地會、伊甸、榮主、大林、二空、福音堂等教會），於民國六十年間聯合購置的私有墓地，佔地僅0.6公頃，數十年來已埋葬1千多門墓，墓主涵蓋國語、台語各教派基督徒。

▲針對台南永康二王基督墓園代表向市府申請文化景觀資產保存案，文化局最後審議結果係將該墓園解除列冊追蹤，後續將對該墓園強制遷葬拆除，引起地方譁然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市府近年推動永康市地重劃，不顧墓園所有權人與使用權人家屬集體反對意見，執意納入重劃並本擬於2023年3月強行遷葬，經聯合會與自救會提報文化資產審議，市府文資處組成專家小組並進行10餘次現場勘查。專家小組於10月中旬做成審查報告，內容指出該墓園見證1949年自大陸來台各基督教派族群聚集，象徵戰後基督教本土化的時代意義，尤其表現戰後基督教華語群信徒的建築與發展特色，具備全區整體性、歷史性、地方性與唯一性的特殊文化價值，專家小組並決議以文化景觀資產列冊追蹤並提請審議會審議。文化局復於12月9日舉行審議會，聯合會、自救會、文史人士與家屬代表數百人列席一致表達應保留墓園理由與意見。

前立委陳以信也是墓主家屬，其家族在此墓園有十多門墓。陳以信指出，二王基督墓園規劃密集整齊，是國共戰亂下基督教遷台發展史上重要見證，紀錄許多大陸傳教士與信徒來台的生平紀錄，也葬有許多本土長老教會信徒，正是台灣各基督教派跨族群融合的歷史史蹟，對保留台灣戰後多元族群發展歷史具有相當重要性。尤其墓園還葬有許多基督教界重要宣教士與牧長信眾，例如伊甸教會與亞洲宣教神學院創辦人張進吉牧師、基督傳道會創辦人江牧羊牧師、前衛理公會會督吳承禧牧師、校園團契橄欖山創辦人美籍魏榮美宣教士（魏德凱牧師娘），及許多台南著名人物如天生接骨所創辦人蔡天生、莉莉水果店創辦人李澤等人。陳以信強調，1949年是台灣史上最大規模基督徒遷移來台，而此處墓園正是台灣唯一可見證此段歷史之墓園，一旦拆毀也代表這段重要台灣歷史被連根拔起。

成大歷史系博士候選人、東門巴克禮歷史教育推廣協會總幹事李新元表示，這一年研究了解這塊墓園對台灣基督教史與人際網絡發展具有重要意義。他以歐洲為例，多有教堂墓園和人民生活空間並存的案例。他認為拆除此基督墓園對台南文化延續並無幫助，反帶來市府與眾多基督徒的撕裂衝突。他呼籲市府儘速將此地分割脫離二王開發案，不要像聖經上的彼拉多一樣，誣陷是台南基督教界造成永康發展的阻礙。

▲針對台南永康二王基督墓園代表向市府申請文化景觀資產保存案，文化局最後審議結果係將該墓園解除列冊追蹤，後續將對該墓園強制遷葬拆除，引起地方譁然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

提報文資審議的自救會代表牧師方永健表示，正當台南市府紀念台南400，強調珍惜傳統歷史與文化價值之際，期盼政府保留二王基督教墓園，以維護台灣多元文化遺產，亦尊重憲法保障人民財產(包含土地所有權及地上使用權)的權益。墓園所有權人聯合會董事長張正德牧師表示遺憾，他非常期待該處墓園最終能得文化保存外，未來仍能繼續使用。

陳陳以信強調將協助自救會採取所有救濟手段，1月2日上午10時他會與自救會代表及部分家屬，前往台南市政府前抗議並遞交陳情信，他要求黃偉哲應出面向陳情市民親口解釋。

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