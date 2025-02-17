太極門台南道館新春茶敘滿年味　福佑平安一整年

▲太極門台南道館「平安幸福五寶來」新春茶敍活動，現場來賓雲集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

太極門氣功養生學會台南道館2月16日舉辦新春茶敘，以「平安幸福五寶來」為主題，期許人人在開春匯聚歡喜能量，運用智慧平安度過新年度的困難與挑戰，來賓手持客家花布手作燈籠「心燈」，象徵為世人引領一條光明大道，共創美好的未來。

市議員王家貞、李鎮國、盧崑福，前議員蔡旺詮，台灣海峰書畫院院長王海峰、海峰藝術館館長羅慧、中華日報執行副總編輯姚正玉，復國里里長林水池親臨現場祝賀。台南市長黃偉哲，立委陳亭妃、郭國文、林俊憲、謝龍介，以及台南市議長邱莉莉，市議員黃肇輝、陳碧玉、郭清華、林燕祝、周嘉韋、郭信良、李偉智、陳怡珍、林志展、李中岑、李啟維、陳秋宏、楊中成、李文俊、蔡麗青、林冠維、曾之婕、蔡宗豪等人也委派代表出席，或以墨寶表示祝賀之意。

太極門弟子代表洪健欽宣讀太極門掌門人洪道子博士致詞：良心即是改變命運、轉動世局的太極點。鼓勵每個人每日靜心五分鐘，聽從良心的聲音，思往修今，用滿滿的元氣面對新年的工作、學業與生活，從自身做起，主動勇敢承擔、為愛勇敢，多行善事，並以安靜、虔誠的心為世界祈福。並祝福大家「良心領航轉乾坤，揚善濟世迎太平！」

前市議員蔡旺詮代表立法委員陳亭妃前來表達祝賀之意，並感謝太極門走訪全世界，宣揚愛與和平的理念，散播正面能量，祝福2025蛇麼都好，蛇麼都旺，蛇麼都齊全！立法委員謝龍介服務處賴錦德主任認為台南道館每年舉辦的活動都相當熱鬧精彩，太極門是促進人民身心靈健康的好地方，希望自己及親朋好友們有機會多參與這樣的活動。

市議員王家貞非常敬佩太極門的師父洪道子博士致力推動愛與和平，感謝太極門對社會、國家及全球的貢獻，也祝福兩岸和平、俄烏和平、全民幸福健康！

市議員李鎮國表示，太極門的活動找回了濃厚的傳統年味及兄弟姊妹團聚的氛圍，期望大家共創美麗台灣，一起傳播正面能量。

中華日報執行副總編輯姚正玉提到太極門是充滿正能量的地方，現在國際局勢混亂，意外頻傳，無常已經是人生的日常，很高興在太極門的大家庭裡面，帶給我們和諧和安定的力量。

一進門的天官和「足爽」寶寶讓來賓感受到滿滿歡喜氣，而Energy Boys & Energy Girls的舞蹈，表現出能量無限自在歡喜。市議員曾之婕代表潘裕良表示，看到現場的小師兄姊們參與活動的活力與有序，深深覺得太極門對提升小朋友的品德教育相當有助益。太極門致力推動愛與和平，希望大家有機會多多了解。



元宵佳節剛過，茶敘現場佈置滿滿年味的活動攤位，男女老少都玩得相當盡興。由府城師兄姊親手製作的「天慶神龍」，象徵龍騰虎躍、新年順遂，吸引來賓駐足欣賞，感受傳統文化的魅力。