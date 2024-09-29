太極門嘉義道館週年慶　音樂、舞蹈搭配統戲曲氣勢磅礡

▲貴賓上台分別用擊鼓祈願、揚扇(善)傳好念，願良心造福、點亮希望、世界充滿愛與和平。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太極門嘉義道館歡慶成立一週年，29日於嘉義水上鄉白人牙膏觀光工廠的戴相府舉辦「龍躍嘉義 開創新局 良心啟航 福氣嘉滿」館慶活動。

活動由國樂「薄海歡騰」拉開序幕，開場的太極門神鼓陣氣勢磅礴充滿力量，柔美的飄扇舞以「扇」寓意「善」，傳遞美好與善念，青春活力的Energy Boys & Energy Girls帶來龍馬舞與「快樂無所不在」，二胡團帶來熟悉的傳統旋律，以及歌仔戲和中國笛展演。

▲首次現身的嘉行義氣龍，從無到有由師兄姊一針一線親手製作，舞龍的師兄姊齊心協力，展現出龍變化自如的靈動與氣勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場還有南臺灣神氣家族師兄姊親手製作的三尊神龍--「嘉行義氣龍」、「天慶神龍」、「霹靂神龍」耀眼亮相，靈活地在舞台、廣場翻騰穿梭，為大地賜福，吸睛的神龍與遊行隊伍熱情與民眾互動。

▲太極門嘉義道館喜慶一週年，來自嘉義「嘉行義氣龍」、台南「天慶神龍」、高雄「霹靂神龍」，應景龍年三尊神龍齊聚一堂。 （圖／記者翁伊森翻攝）



太極門弟子代表掌門人洪道子表示，2023年嘉義道館的成立，是希望來自各行各業、各年齡層的弟子，能夠運用在太極門學到的健康與智慧，在學業、工作及生活上，發揮正向能量，創造良善的循環；也希望能夠幫助更多親朋好友改變人生，為嘉義地區注入安全健康的新活力。

