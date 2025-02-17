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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破七成民眾支持核電延役　國民黨將修「電業法」促非碳家園

▲朱立倫出席國民黨智庫能源記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫出席國民黨智庫能源記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中央定調立院新會期以民生法案優先，國民黨主席朱立倫今（17日）舉行記者會，公布核電延役相關民調，並提出能源政策修法建議。朱立倫指出，國民黨在立法院新會期將推動修正「電業法」，成立一個獨立專業的能源監督委員會，修正「核子反應器管制法」將核電廠使用年限從40年延長為60年，並且修法把現行的「非核家園」政策修改為「非碳家園」。

國民黨智庫執行長柯志恩也說，根據智庫近日委外所做民調結果顯示，有7成7的民眾支持成立獨立專業的能源監督委員會，只有1成2的民眾不支持，在核能延役部分有7成3的人支持，只有2成民眾不支持，至於「非核家園」改為「非碳家園」則有5成7的人支持，2成5的民眾不支持。

朱立倫表示，立法院新會期國民黨將推動民生法案，所有牽涉修法的問題都會先做民調並邀請學者專家一起討論後，再推動修法，今天先公布能源議題的民調，本週四還要針對長照保險公布民調，下週還會多次公布民生政策與相關議題的民調結果，國民黨中央與黨團、智庫將會密切合作，一一推動民生議題的政策。

朱立倫強調，民生最重要，國民黨向來「以民為本，蒼生為念」，而且台灣民眾最關心經濟與民生問題，尤其今年是AI關鍵年，也是貿易戰的關鍵年，全世界都在拼AI與貿易，台灣的執政黨卻在拼大罷免與政治，但國民黨還是要回歸民生。

朱立倫續指，美國總統川普已經宣布要成立獨立的能源主導委員會，面對AI挑戰，美國政府知道未來電力就是國力與AI戰的關鍵，而且發展AI需要的電力可能是現在電力的2倍，台灣沒有像美國有礦產與能源，必須依靠進口、核能與綠電，現在美國已經停止風電發展，而是靠礦業、自產能源，反觀台灣如何面對挑戰，國民黨會提出幾項關鍵政策。

包括現階段是經濟部下屬三級機關的能源局負責主導能源管理，朱立倫認為，目前完全只能聽命中央主導政策，不論在能源監理管理以及一些可能問題的防弊、揭弊，能源局都無法獨立運行，因此國民黨主張修改「電業法」，成立獨立專業的能源監督委員會，針對外界疑慮解決問題。

另，朱立倫也說，台灣已經討論核電延役很久，立法院國民黨團在上會期就已經提出討論，台灣今年5月將面對核三廠停役，許多國內外的學者專家都在警示台灣缺電嚴重，產業界也非常憂心，因此國民黨會盡快協商修正「核子反應器管制法」，將核電廠使用年限從40年延長為60年。他強調，全世界面對現階段氣候變遷的挑戰，都是希望能達到減碳、淨零排放與無煤減碳，「非核家園」是過去的主張，現在應該改走「非碳家園」。

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