台灣民意基金會／政黨認同度藍30.9%、綠43.9%　白營支持者過半數挺國民黨

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者皮心瑀／台北報導

針對國內兩大政黨認同度，台灣民意基金會調查發現，與上次相比，國民黨增加最多，達8.4 個百分點，來到30.9%，民進黨雖也成長至43.9%，但幅度不如國民黨，兩黨的差距也縮小2.4個百分點。值得注意的是，民眾黨支持者過半數自覺與國民黨理念較接近。

根據台灣民意基金會最新民調，43.9%民眾認為較接近民進黨的理念和主張，30.9%民眾認為較接近國民黨的理念和主張，21.8%不偏任何政黨，3.4%不知道、拒答。

與最近一次相比，也就是2024年9月，可以看到藍綠基本盤出現顯著變化。民進黨認同者上揚6個百分點，國民黨認同者上揚8.4 個百分點，兩大黨各有斬獲，但國民黨斬獲更多。從另一個角度看，四個月前，民進黨認同者比國民黨認同者多15.4個百分點，如 今縮小了2.4 個百分點。另一方面，中性選民（獨立選民）規模大幅萎縮，從37.5%縮小到21.8%，一共縮小了15.7 個百分點，約等於306萬人。

從台灣人對政黨認同強度來看，13.6%非常接近民進黨，30.3%還算接近民進黨，25.5%還算接近國民黨，5.4%非常接近國民黨，21.8%中性選民(或獨立選民)， 3.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與上次比較，強烈民進黨認同者略增1.5個百分點，溫和民進黨認同者上揚4.5個百分點；強烈國民黨認同者只增加0.1個百分點，但溫和國民黨認同者激增8.2個百分點。整體來講，這代表台灣政黨體系出現兩極化現象，但增長的主要是溫和派而非死硬派，民眾黨支持者因柯案而轉向國民黨是關鍵因素之一。

交叉分析顯示，從政黨傾向看，民進黨與國民黨支持者都各自有超過九成認同其政黨，但民眾黨支持者一成七認同民進黨，五成二認同國民黨，三成一中性選民。

游盈隆指出，民眾黨支持者中自覺與國民黨理念較接近者，在2024年1月總統大選剛結束時，只佔全黨的四分之一，現在已經佔超過半數以上，來到51.8%，這是一種向國民黨理念與主張急遽靠攏的現象。當過半數民眾黨支持者自覺較接近國民黨的理念和主張時，它原本擁有可觀的與民進黨理念較接近的人也逐漸消失至16.5%；同樣地，中性選民原本佔有民眾黨支持者可觀的比例，如今也降到最低31.1%。一言以蔽之，今日的民眾黨已經不是一年前的民眾黨。它對藍綠政黨競爭會帶來何種衝擊和影響，值得審慎評估。

該民調訪問期間是 2025 年 1 月 12-14 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機 30%。有效樣本 1081 人，市話 762 人，手機 319 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。