勇鷹失事「賴清德喊救國防預算」　羅智強轟甩鍋：總統帶頭情勒

記者郭運興／台北報導

勇鷹高教機15日於台東外海墜落，飛行員林瑋跳傘獲救，總統則喊話，希望立法院百分之百、毫無保留支持國防外交，目前對國防預算的刪除跟凍結能夠獲得補救。對此，國民黨立委羅智強16日表示，勇鷹所需預算，在野黨並未刪凍；反倒是前綠委蔡適應，2020年曾提案凍結1億預算。他批評，執政帶頭造謠、總統帶頭情勒，不務實檢討原因，卻在第一時間馬上甩鍋，為了鼓動大罷免，什麼事都能扯上在野刪預算。

羅智強表示，空軍一架勇鷹高級教練機日前因雙發動機失效墜海，飛行員彈射跳傘獲救，而去年9月，空軍一架幻象兩千戰機於夜航訓練時，也因動力失效墜海。軍機屢發生意外，賴清德總統身為三軍統帥，不務實檢討原因，卻在第一時間馬上甩鍋，要立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。

羅智強表示，勇鷹保養和零件更換所需預算，在野黨並未刪凍；反倒是前民進黨立委蔡適應，2020年因質疑勇鷹試飛時降落進場速度過快，曾提案凍結1億元預算。

羅智強批評，現在為了鼓動大罷免，民進黨什麼事都能扯上在野刪預算，賴總統竟連戰機失事都拿來消費，惡劣至極。

羅智強指出，勇鷹高教機由漢翔公司研製，2023年11月才成軍，僅一年多就發生失事。從設計、量產到服役，外界對勇鷹的起降速度、續航力、後座視野、機件品管等問題，屢有質疑，當中是否有該檢討的地方，賴總統不思釐清，卻藉機扯上預算，根本是故意模糊焦點，推諉卸責。

羅智強直言，所有不相干的事都推給預算被刪，按賴總統這種荒謬邏輯，難道美國近日接連多起飛安事故，也跟藍白刪預算有關？

最後，羅智強說，執政帶頭造謠，總統帶頭情勒，獲得史上最高的總預算，還不斷喊窮，民進黨只會政治鬥爭，毫無能力治國。

▼國民黨立委羅智強批評賴清德總統帶頭情勒。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）