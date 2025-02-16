美國務院刪不支持台獨　黃國昌感謝川普政府：將籌劃今年赴華府參訪

▲黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。對此，民眾黨主席當選人黃國昌16日表示，感謝美國川普政府持續對台灣的支持，今年民眾黨將籌劃赴華府參訪，與各界人士有更多深入交換意見的機會。

針對美國務院官網更新美台關係現況，黃國昌表示，感謝美國川普政府持續對台灣的支持，以及對台美關係的強化，川普政府對於維持台灣的民主自由，反對中國片面改變台海關係的現狀；支持台灣自我防衛的能力，反對以脅迫的方式危及台灣人民的安全與社會經濟體制，同時促進兩岸的溝通對話，維持台海的和平等價值，與民眾黨的基本政策主張相一致。

黃國昌提到，個人在2012至2013年曾獲美國國務院邀請，赴美擔任Fulbright scholar（傅爾布萊特學者計畫），深刻體認到，這樣的交流對於促進台美人民相互理解，並形成更緊密的合作關係，民眾黨希望推動台美間在各領域、各層面的人才流動與彼此學習。

黃國昌指出，樂見美國將持續支持台灣有意義的參與國際組織，讓台灣人民聲音被聽見，也使台灣在國際社會中扮演更重要的角色。展望未來台美在經貿、科技、文化及教育，能有更實質且緊密的合作，共同促進兩國人民福祉，民眾黨樂於扮演更積極的推手，今年民眾黨也將籌劃赴華府參訪，與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係之強化貢獻心力。