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金融時報：中國管制科技人才設備離境　鴻海傳受影響

▲鴻海，富士康，廠區，郭台銘，工業互聯。（圖／CFP）

▲北京收緊對中國先進科技的控制，致力留住關鍵技術，導致鴻海難以將富士康的機械和技術主管移往印度。（圖／VCG）

文／中央社

「金融時報」報導，隨著美國和歐洲對中國貿易緊張情勢日增，北京正收緊對中國先進科技的控制，試圖將關鍵技術留在國內。消息人士透露，受影響者包含蘋果供應商鴻海科技集團。

「金融時報」（Financial Times）引述產業消息人士和政府部門公告報導，北京當局過去數月提高部分工程師和設備離境的限制，並提出新出口管制以保留關鍵電池技術，以及對關鍵礦物的處理技術加以限制。

在中國保護先進技術之際，美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國輸美商品加徵關稅。歐洲與中國也就汽車問題發生貿易爭端，這些可能引發更多中國本地和外國企業集團將產線遷至其他地方。

消息人士透露，中國官員已使鴻海（富士康）難以把機械設備和中國技術主管移往印度；蘋果正積極在印度建立自家供應鏈。

一名台灣電子公司主管表示，他們將部分設備從中國遷往印度廠房時也遭遇困難，但對東南亞的運輸依然正常。

一名印度官員指控，中國利用清關延誤，阻礙零組件和設備流入印度，「電子業供應鏈已接獲通知，不要在印度建立製造和組裝業務」。

美國科技媒體Rest of World上月報導，鴻海傳出停派中國工人赴印度工廠，對印度的關鍵製造設備運輸也延宕。

分析家表示，北京採取的新策略，類似西方的技術轉移限制，而北京過去曾大力抨擊西方此舉不公平。這些非正式控制手段似乎特別針對印度。一些中國企業集團指稱，在東南亞和中東的計畫未受影響。

但北京對重要技術推出的正式出口管制也愈來愈多，而且適用於全球。例如，中國商務部1月提出管制措施，要限制鋰開採及先進電池原料生產相關技術出口；中國在這兩個領域都位居領先地位。

墨卡托中國研究中心（MERICS）高級分析師赫麥迪（Antonia Hmaidi）表示：「中國正在建立強大的出口管制能力，且在選擇管控的技術上相當謹慎。基本上，這是為了維持中國在全球供應鏈的核心地位。」

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