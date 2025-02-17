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川普希望烏俄「4月20日之前」停火　歐洲領袖緊急會晤

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲根據報導，川普希望在復活節前，結束烏俄戰爭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》引述歐洲官員說法報導，美國川普政府希望烏俄戰爭在今年復活節、也就是4月20日之前停火，並且已向歐洲夥伴直接表明這一點。歐洲多名領袖也將於17日會晤、討論相應措施，以免被排除在川普和談之外。

根據報導，川普政府向歐洲夥伴明確表示，希望烏俄戰爭在復活節之前停火。不過，一些歐洲官員認為，下周將在沙烏地阿拉伯登場、由美俄代表參加的和平談判，儘管野心勃勃卻可能不切實際。其中一人認為，更有可能在2025年底之前達成解決方案。

《彭博社》指出，歐洲領袖肩負重任，必須重振這塊大陸的軍事實力，而在過去將近80年裡，他們基本上把大部分安全事務「外包」給美國。隨著川普重返白宮，從根本上改變了跨大西洋關係，華府官員也明確表示，如果歐洲人拒絕為自己的安全負責，川普有意讓歐洲承擔後果。

▲▼烏俄戰爭。（圖／路透）

▲烏俄戰爭2022年2月爆發，迄今已近3年。（圖／路透）

如今，歐洲官員正在努力制定一項重大的新計畫，增加國防支出與烏克蘭援助。但是，這項計畫直到2月23日德國國會大選之後才會公布，以免在大選之前引發爭議。

法國總統馬克宏17日將接待德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥的國家元首，以及北約秘書長呂特（Mark Rutte），討論相關回應。這場峰會將聚焦於烏克蘭，以及歐洲國家能夠針對何種安全保證，立刻達成一致。如此一來，歐洲才不會被排除在川普的和談之外。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，根據推測，這場峰會也將討論把歐洲軍隊派往烏克蘭的可能性。

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