學霸槍手槍殺CEO「2個月獲980萬捐款」　被捕後首發聲明

▲學霸槍手曼喬尼被捕後首發聲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國26歲學霸工程師曼喬尼（Luigi Mangione）去年12月，於曼哈頓中城一家酒店外槍殺聯合健保集團執行長，引起全美乃至國際關注。他被捕後因學霸背景與豪門出身遭起底，意外吸引一批狂粉。截至目前，他已收到逾萬名支持者總共近30萬美元（約980萬新台幣）的捐款。在紐約市的拘留中心候審期間，他的法律團隊甚至為他設立網站，並透過該平台首度發表公開聲明，表示對支持者「心存感激」。

曼喬尼被控於2023年12月4日犯下槍殺案，案發後隨即展開逃亡，5天後在賓夕法尼亞州的一家麥當勞遭客人通報後被捕，面臨紐約州「為恐怖主義行動而犯下的謀殺罪」等多項重罪指控，目前他被關押在布魯克林大都會拘留中心（MDC）。

曼喬尼的法律團隊近日創建了一個專屬網站，目的在於對抗外界錯誤信息，並提供該案件的最新進展。他本人也透過該網站首次發表聲明。

「來自各地的支持讓我感到不知所措，同時也充滿感激，許多人寫信與我分享他們的故事，並表達對我的支持」，曼喬尼表示，即使不能一一回覆支持者的信件，但請大家相信他每一封都會親自閱讀，並希望未來能聽見更多的聲音。

曼喬尼目前對一系列州級和聯邦謀殺指控均不認罪。如果在聯邦案件中被判有罪，他可能面臨死刑。《滾石》雜誌（Rolling Stone）已確認該網站的真實性。

曼喬尼被捕後，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）對部分聲援曼喬尼的言論表達不滿：「在某些陰暗的角落，這名殺手被吹捧為英雄。請聽清楚，他絕不是英雄。」