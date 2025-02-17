　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄將辦停火會談　英國：準備向烏克蘭派遣維和部隊

▲▼英國新任工黨首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英相施凱爾表示準備向烏克蘭派遣英軍，以確保烏克蘭的和平與安全。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日表示，他準備派遣英軍前往烏克蘭，作為維和部隊的一部分，以確保烏克蘭的長期和平與安全。

據路透社報導，美俄將在本周舉行有關俄烏戰爭停火的會談，美國總統川普也在未與俄羅斯總統普丁協商的情況下，便宣布啟動和平進程，令北約及歐洲盟友感到震驚。施凱爾強調，他不會輕易做出讓英軍身處險境的決定，但認為穩定烏克蘭對於遏制俄羅斯的進一步侵略至關重要。

施凱爾在《每日電訊報》撰文指出，俄烏戰爭結束後，不能讓烏克蘭的局勢淪為普丁發動新一輪攻擊的「暫時停頓」。法國總統馬克宏日前召集歐洲領袖會談，施凱爾預計將與德國總理蕭茲、波蘭總理圖斯克、北約秘書長呂特，以及義大利總理梅洛尼等人在巴黎舉行會議。

美國國務卿盧比歐則表示，烏克蘭及歐洲國家將參與任何結束戰爭的「真正談判」，這顯示美俄會談將是檢視普丁和平誠意的一次機會。然而，川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）暗示，烏克蘭及歐洲領袖在談判中可能不會有太多發言權，引發國際關注。

川普上周宣布，他已與烏克蘭和俄羅斯方面通話，並計劃啟動和平進程，但未事先與普丁協商，這讓北約及烏克蘭的歐洲盟友大感意外。隨著各方準備展開新一輪外交談判，歐洲國家將如何在和平進程中發揮作用，仍有待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新光三越樓管剛傳照「10分鐘後爆炸」　姊見他慘狀：認不出來了
喝太醉把窗戶當門　新北19歲女當場墜樓
金賽綸酒駕遭罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科
快訊／新北休旅車自撞！29歲男「幾乎斷肢」
下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝
日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美俄18日舉行停火會談！烏克蘭未受邀請　澤倫斯基：不接受結果

美俄將辦停火會談　英國：準備向烏克蘭派遣維和部隊

俄反對派領袖納瓦尼逝世一週年　數百民眾墓前悼念

西非馬利非法金礦坍塌！礦工落水被活埋　已致48死

學霸槍手槍殺CEO「2個月獲980萬捐款」　被捕後首發聲明

法媒專訪吳志中：台灣持續備戰　捍衛民主決心不改

金融時報：中國管制科技人才設備離境　鴻海傳受影響

川普：時間未定　但可能「很快」與普丁見面

法國證實召開俄烏緊急峰會　歐洲領袖齊聚展團結

美俄談判前　澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

美俄18日舉行停火會談！烏克蘭未受邀請　澤倫斯基：不接受結果

美俄將辦停火會談　英國：準備向烏克蘭派遣維和部隊

俄反對派領袖納瓦尼逝世一週年　數百民眾墓前悼念

西非馬利非法金礦坍塌！礦工落水被活埋　已致48死

學霸槍手槍殺CEO「2個月獲980萬捐款」　被捕後首發聲明

法媒專訪吳志中：台灣持續備戰　捍衛民主決心不改

金融時報：中國管制科技人才設備離境　鴻海傳受影響

川普：時間未定　但可能「很快」與普丁見面

法國證實召開俄烏緊急峰會　歐洲領袖齊聚展團結

美俄談判前　澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

美俄18日舉行停火會談！烏克蘭未受邀請　澤倫斯基：不接受結果

快訊／失控追撞2車、6機車！台南計程車90度側翻　運將一度困車內

英特爾爆拆分自救　WSJ：台積電技術入股晶圓代工事業2成

恐還有寒流！　3波冷空氣接力

國姓鹿神祭3／29登場　再推限量50桌鹿茸養生宴

新光三越樓管弟剛傳照「10分鐘後遇爆炸」　姐見慘狀：認不出來了

水湳核心區1案都還沒有　3指標推升房價直追七期

「新一代BMW X3」長軸大陸上市！空間直逼X5折合新台幣158萬

美俄將辦停火會談　英國：準備向烏克蘭派遣維和部隊

快訊／新北台64休旅車自撞分隔島！29歲男左腳骨折「幾乎斷肢」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

國際熱門新聞

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

川普惹怒加拿大　美加冰球賽大幹架

美女作家再爆料：是馬斯克主動私訊我

泰緬詐騙集團沒解散！豬仔轉移柬國繼續騙

姊姊逃婚　妹妹變新娘「嫁給姊夫」

美女作家自爆生子　馬斯克回應女方卻氣炸

馬斯克Grok 3要來了　自豪地表最聰明AI

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

學霸槍手槍殺CEO「2個月獲980萬捐款」　被捕後首發聲明

教宗住院第3天　梵蒂岡曝現況

美卿魯比歐：未來幾天可確定普丁對烏克蘭和平認真程度

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

法國證實召開俄烏緊急峰會　歐洲領袖齊聚展團結

更多熱門

相關新聞

俄納瓦尼逝世一週年　數百民眾墓前悼念

俄納瓦尼逝世一週年　數百民眾墓前悼念

今天是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼於北極圈監獄逝世一週年，首都莫斯科有數百人聚集在他墓前悼念，其遺孀尤莉雅則敦促支持者為「自由和平」的俄國而奮鬥。

吳志中：台灣持續備戰　捍衛民主決心不改

吳志中：台灣持續備戰　捍衛民主決心不改

川普：時間未定但可能「很快」與普丁見面

川普：時間未定但可能「很快」與普丁見面

法國證實召開俄烏緊急峰會　歐洲領袖齊聚展團結

法國證實召開俄烏緊急峰會　歐洲領袖齊聚展團結

美俄談判前　澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

美俄談判前　澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯英國Keir Starmer

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

川普宣布收進口車關稅福特CEO出聲

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面