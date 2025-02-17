美俄將辦停火會談　英國：準備向烏克蘭派遣維和部隊

▲英相施凱爾表示準備向烏克蘭派遣英軍，以確保烏克蘭的和平與安全。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日表示，他準備派遣英軍前往烏克蘭，作為維和部隊的一部分，以確保烏克蘭的長期和平與安全。

據路透社報導，美俄將在本周舉行有關俄烏戰爭停火的會談，美國總統川普也在未與俄羅斯總統普丁協商的情況下，便宣布啟動和平進程，令北約及歐洲盟友感到震驚。施凱爾強調，他不會輕易做出讓英軍身處險境的決定，但認為穩定烏克蘭對於遏制俄羅斯的進一步侵略至關重要。

施凱爾在《每日電訊報》撰文指出，俄烏戰爭結束後，不能讓烏克蘭的局勢淪為普丁發動新一輪攻擊的「暫時停頓」。法國總統馬克宏日前召集歐洲領袖會談，施凱爾預計將與德國總理蕭茲、波蘭總理圖斯克、北約秘書長呂特，以及義大利總理梅洛尼等人在巴黎舉行會議。

美國國務卿盧比歐則表示，烏克蘭及歐洲國家將參與任何結束戰爭的「真正談判」，這顯示美俄會談將是檢視普丁和平誠意的一次機會。然而，川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）暗示，烏克蘭及歐洲領袖在談判中可能不會有太多發言權，引發國際關注。

川普上周宣布，他已與烏克蘭和俄羅斯方面通話，並計劃啟動和平進程，但未事先與普丁協商，這讓北約及烏克蘭的歐洲盟友大感意外。隨著各方準備展開新一輪外交談判，歐洲國家將如何在和平進程中發揮作用，仍有待觀察。