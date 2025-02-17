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近六成弱勢家庭難以添購孩子生活所需　家扶全台義賣籌千萬助學金

▲全台家扶舉辦124場新春義賣，協助弱勢貧童生活所需、安心學習。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲全台家扶舉辦124場新春義賣，協助弱勢貧童生活所需、安心學習。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

通貨膨脹、物價飛漲，弱勢家庭每日憂心柴米油鹽醬醋茶：新台灣之子「小美」與新住民母親相依為命，母親來台初期資源相對匱乏、為求孩子擁有更好生活，於工廠日夜班，小美也心疼母親，從高中起便於夜市及飯店打工，解決家庭所面臨的困境與不足。

家扶基金會調查顯示，有54%受助家庭面臨議題伙食開銷及58.1%受助家庭面臨議題教育學習費用，因此兒少經常在就學期間，在能力許可以下須兼顧工讀來協助家庭開銷；另高達90.6%扶助家庭擔憂賺取的收入不夠用、43.1%常常需要借錢來因應生活需要、74.6%則透過節省伙食花費以減少生活開支。

▲全台家扶舉辦124場新春義賣，協助弱勢貧童生活所需、安心學習。（圖／南投家扶中心提供）

為讓正處在成長與學習的重要階段的孩子能吃飽穿暖、好好讀書，幫助向來步履艱辛的弱勢家庭度過困境，家扶基金會2月8日起串聯全台各中心，辦理共124場「無窮世代新春義賣」，目標籌募1000萬助學金，包括南投家扶15日於新東陽南投服務區舉行義賣，所得將全數捐「無窮世代」，盼在新春開工送暖，助貧童喜迎新學期。

▲全台家扶舉辦124場新春義賣，協助弱勢貧童生活所需、安心學習。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶主任李雅婷表示，特別感謝新東陽南投服務區贊助活動場地，另感謝南投家扶展愛志工隊支援，以及地方單位、社會大眾溫暖支持助貧道路，讓他們並肩陪伴近1600個家戶安穩生活；李雅婷強調知識就是力量，南投家扶在開學之際也將持續籌畫各學齡階段獎助學金，也呼籲民眾亦可透過小額定期捐款「無窮世代」，一起幫助弱勢學生翻轉人生。

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