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台南做工行善團　兵分四路改善弱勢家庭居住環境

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，使市民安心工作，放心生活，勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南做工行善團16日動用約180名志工兵分四路至柳營區、善化區進行房屋修繕及前往永康區搬運家具至隆田陸橋下二手家具倉庫、並運送家具給關廟修繕戶。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營區64歲的連姓案主原本從事裝冷氣工作，中風後只能在家休養，無法工作，每月僅領取微薄的身障津貼，經濟狀況不佳。連先生的房子屋頂有多處破洞，用撿來的塑膠片遮擋雨水，而瓦片底下的木頭也已腐爛，屋頂有塌陷的風險，急需整修。先前已由電氣工會先進行配置臨時用電及泥水工會屋頂拆除施工，而於本週三（2/12）木工工會再次入場丈量確認尺寸備料，週五（2/14）及週六（2/15）電子機械加工工會也前往進行屋頂鐵厝施工。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林正雄理事長與林芷瑩父女檔一同做志工、而志願服務協會的莊志偉、謝芬蘭夫妻檔也於週六(2/15)前往修繕案場做志工。16日台南市電氣業職業工會志工們前往案場進行室內配線配管施工，為了讓施工更加順利，電氣工會杜文寶理事長與李聰周組長於14日先前往安裝化糞池，油漆工會志工16日也到案家場勘，大台南總工會監事張松茂支援協助修繕事宜。後續其他工會將會陸續進場施工，讓案主盡快居住到安全無虞的環境中。修繕期間大台南總工會監召沈坤海也帶飲品慰勞志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化區70歲的胡先生，與單身的弟弟一同居住在老舊古厝，具有中低收入戶身分，每月僅能仰賴微薄中低收老人生活津貼，生活拮据僅勉強度日，惟古厝生活機能不佳，考量自己與弟弟年事已高，經通報做工行善團後隨即進行場勘，並於今日由電氣工會打頭陣進行設置臨時用電設備及改管路工程，後續將由各做工行善團工會持續修繕為案主改善房屋狀況。今日里長蘇文俊也提供午餐慰勞志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，今日木工工會、泥水工會、電氣工會及勞工志願服務協會志工前往永康區統上開發建設股份有限公司，搬運出租套房汰換之家具，約有130組床架、衣櫃、書桌、電腦椅等，運送至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫儲放。勞工志願服務協會志工張金梅也提供搬二手家具志工午餐。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝統上開發建設股份有限公司響應黃偉哲市長大水庫理論，將準備汰換的家具提供給做工行善團隊後續助弱使用。而做工行善團志工們前往各地服務，除了目前服務中修繕案，2/13也至楠西區油車及密枝、東山區會勘，後續將協助進行修繕，熱心奉獻的這份善心實在令人感動。有時修繕不只一人做代表，而是全家一起做志工，16日出勤的家庭志工有：台南市木工工會田政仕、黃麗娜夫妻檔；吳幸暾、吳幸穎兄弟檔，台南市勞工志願服務協會梁志男，林佳香；李俊平、陳美華；陳來發、苑秀芳；歐陽輝安、梁美淑； 黃吉利、吳秋美夫妻檔，以及台南市電氣工會的謝明泰、許淑玲夫妻檔，假日家人相邀出來當志工，是做工行善團另類的家庭活動。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長特別感謝志工們不分平日假日總是無私奉獻，透過實際行動，關懷弱勢群體，並持續傳遞台南特有的濃厚人情味。

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