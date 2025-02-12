松嶺鬥茶協會連25年號召捐茶做愛心　募443斤助家扶義賣扶幼助弱

▲立委游顥及南投家扶主任李雅婷邀請民眾認購愛心茶葉。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣松嶺鬥茶協會連續25年籌辦捐茶做愛心活動，以實際行動表達對於全縣經濟弱勢家庭的關懷，共募得茶葉443斤、大小茶葉禮盒59盒及80 包，將贈予南投家扶中心義賣，協助籌募扶幼專款，滿足全縣3000多位家扶受助兒童基本生活所需。

「募集好茶‧送愛到家扶」捐贈儀式日前於名間鄉慶滿樓餐廳舉行，獲眾會友、茶農熱烈迴響，南投家扶中心主任李雅婷也親贈感謝狀，並代表受助的扶助兒少向松嶺鬥茶協會表示感謝。

松嶺鬥茶協會理事長林睦祥表示，該協會長年推展茶文化、協助茶農銷售，並在茶葉烘培技術上不斷精進創新，同時每年都透過品茶競賽，讓會友們互相切磋交流，以提升台灣茶葉的品質，也藉捐茶活動匯集社會各界的愛心，協助南投家扶中心義賣、籌募扶幼經費。

南投家扶中心扶幼主委陳學堂表示，茶葉是健康有益的傳統飲品，且擁有豐富的文化底蘊，南投茶葉在台灣市場的指標性與口碑更無庸置疑，呼籲民眾支持義賣活動；李雅婷也說，感謝松嶺鬥茶協會讓中心在進行扶幼工作上更加順利，邀請有品茗雅興的民眾或公司行號逕向該中心訂購，送禮自用兩相宜，意者請洽：049-2222080，或劃撥：00271611，戶名：南投家扶中心，請註明「義購茶葉」。