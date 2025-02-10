國軍弟兄+脫貧兒少清掃行動　溫暖恆春弱勢家庭

▲國軍弟兄及脫貧兒少合力清掃行動。 （圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

來自國軍各部隊（中華民國空軍防空飛彈砲兵部隊、空軍第六混合聯隊、海軍艦隊指揮部、海洋委員會海巡署南部分署）的志工團隊，秉持著社會責任的精神，與恆春社會福利服務中心攜手合作，積極參與關懷弱勢家庭的服務行動，為當地需要幫助的家庭提供環境整理與清掃支援。

阿珍是家中主要照顧者，一家人住在租屋處；住處原為廢棄的工寮，長期無人居住，屋內堆積了大量廢棄家俱，居住環境非常髒亂且不衛生。經恆春社福中心社工評估後，阿珍一家在居住環境衛生條件上亟需協助，因此啟動協助她家的協助策略。

這次清掃行動中，除了國軍的志工隊，還有恆春社福中心的工作人員及脫貧自立方案的學生志工共同參與，組成的「清淨家園任務團隊」協同各方資源，為阿珍一家提供徹底的清掃服務，改善她們的居住環境，讓這個家庭在新的一年能夠擁有更乾淨、舒適的生活空間。

此外，恆春社福中心將進一步協助阿珍一家申請經濟補助，用於購置床墊、被褥及簡易衣櫥等基本生活用品，以提升他們的居住品質，減輕日常生活負擔，並持續改善他們的整體生活環境。

恆春社會福利服務中心的「清淨家園任務團隊」是由多位志工組成的持續性服務團隊，專門針對經社工評估後需要協助的家庭，提供定期的清潔服務。這些服務不僅限於清掃，還有助於為後續的親職教育與家事整理資源的介入，讓這些弱勢家庭能夠在更健康的居住環境中，提升生活品質並得到更全面的支持。

縣府表示，恆春社會福利服務中心秉持著關懷弱勢、傳遞愛與溫暖的精神，定期舉辦各項社區活動與志工服務，致力於為社區居民提供更多元的服務與支持。更多活動資訊，歡迎關注恆春社會福利綜合館的臉書專頁(https://facebook.com/hcwc1233)。