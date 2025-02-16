日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

▲網友爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●臉書社團）



記者柯振中／綜合報導

一名吳姓網友連日爆料日春木瓜牛奶黑幕，引起軒然大波，讓食安問題再度受到討論。吳姓網友16日晚間再度發文，貼出執行長要求過期牛奶「繼續用掉」的指導，同時發出不自殺聲明。

這名吳姓網友16日晚間在「爆料公社二社」張貼了群組對話，同時表示自己今天才知執行長已離世。雖然他手上還有很多資料，但不會再發文說這件事情了，原因是「尊重死者」。

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吳姓網友也說，他收到了許多人提醒，有些加盟主想利用提告來讓他出現，或是得知他家地址，打算利用黑道處理，甚至有冒充記者、假裝詢問是否能接受採訪，藉此找到他的人，「我要發不自殺聲明。」

▼連日爆料日春木瓜牛乳的網友，又爆料執行長教加盟主使用過期鮮奶。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）



此外，吳姓網友附上的配圖當中，有加盟主開口詢問執行長，手上的存貨當中，有多達21瓶過期的鮮奶，不曉得該如何處理。執行長則是回應「繼續用掉」、「舊日期先用」，最後還提醒「不要講」。

▼日春木瓜牛奶近日被爆使用爛木瓜，執行長初二已經過世。（圖／翻攝日春木瓜牛奶台灣總部FB）



吳姓網友的貼文一經發布，又引起了一陣討論，許多人對此稱讚，「謝謝你為大家健康發聲」、「謝謝爆料發霉木瓜」、「英雄你要保重生命安全」、「擋人財路如殺人父母」、「英雄，我們永遠支持你。」