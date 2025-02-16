　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

▲▼網友爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●臉書社團）

▲網友爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●臉書社團）

記者柯振中／綜合報導

一名吳姓網友連日爆料日春木瓜牛奶黑幕，引起軒然大波，讓食安問題再度受到討論。吳姓網友16日晚間再度發文，貼出執行長要求過期牛奶「繼續用掉」的指導，同時發出不自殺聲明。

這名吳姓網友16日晚間在「爆料公社二社」張貼了群組對話，同時表示自己今天才知執行長已離世。雖然他手上還有很多資料，但不會再發文說這件事情了，原因是「尊重死者」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳姓網友也說，他收到了許多人提醒，有些加盟主想利用提告來讓他出現，或是得知他家地址，打算利用黑道處理，甚至有冒充記者、假裝詢問是否能接受採訪，藉此找到他的人，「我要發不自殺聲明。」

▼連日爆料日春木瓜牛乳的網友，又爆料執行長教加盟主使用過期鮮奶。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲▼連日爆料日春木瓜牛乳的網友，又爆料執行長教加盟主使用過期鮮奶。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

此外，吳姓網友附上的配圖當中，有加盟主開口詢問執行長，手上的存貨當中，有多達21瓶過期的鮮奶，不曉得該如何處理。執行長則是回應「繼續用掉」、「舊日期先用」，最後還提醒「不要講」。

▼日春木瓜牛奶近日被爆使用爛木瓜，執行長初二已經過世。（圖／翻攝日春木瓜牛奶台灣總部FB）

▲▼ 李燿忠。（圖／翻攝日春木瓜牛奶台灣總部FB）

吳姓網友的貼文一經發布，又引起了一陣討論，許多人對此稱讚，「謝謝你為大家健康發聲」、「謝謝爆料發霉木瓜」、「英雄你要保重生命安全」、「擋人財路如殺人父母」、「英雄，我們永遠支持你。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
24歲金賽綸「陳屍家裡」　友人崩潰：她剛改名打算開咖啡廳⋯
快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警目前正在調查死亡原因
快訊／24歲女星金賽綸身亡！
日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容
蕭敬騰愛妻Summer驚爆情人節突發燒病倒！　緊急送醫檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

24歲金賽綸驟逝「陳屍家裡」　友人崩潰：她剛改名打算開咖啡廳⋯

他尿出菜渣！醫驚見「膀胱有玉米、蛋花」　搖頭曝病因：飄臭了

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

南珉貞拍片「實測墾丁物價」一聽金額驚呆！　高喊：是誰在傳謠言

房客退租傳訊「押金不用退了」！房東開門一看…整間被搬光氣炸

VIXX成員KEN歌單寵台粉！翻唱五月天、周興哲　嘴甜：小星星想我嗎

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

美國務院刪不支持台獨　黃國昌感謝川普政府：將籌劃今年赴華府參訪

當選黨主席隔天！黃國昌與新北幹部座談　陳世軒：發掘2026人選拚黨團

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

生活熱門新聞

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

網美IG曝「幫救護車開道」　被擋氣炸全看傻

台中氣爆被爆在帛琉度假　中辦執行長回應了

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

不只賣發霉木瓜牛奶？員工曝手割傷仍被逼削水果

婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘被迫「3人合影」

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

更多熱門

相關新聞

日春木瓜牛奶遭控用發霉原料　北市衛生局將稽查

日春木瓜牛奶遭控用發霉原料　北市衛生局將稽查

日春木瓜牛奶被指控，會把木瓜放爛、發霉的部位削掉後繼續賣給客人喝，爆料者更點名5家分店為黑名單，引發熱議。台北市衛生局今天表示，將派員前往台北市分店稽查。

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

木瓜發霉「切掉就好？」譚敦慈：已有毒別吃

木瓜發霉「切掉就好？」譚敦慈：已有毒別吃

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

關鍵字：

日春木瓜牛奶執行長爛木瓜發霉木瓜

讀者迴響

熱門新聞

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

30歲女橫紋肌溶解症　醫看「整天行程」懂了

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面