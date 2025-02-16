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木瓜發霉「切掉就好？」　譚敦慈警告：已有毒別吃

知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」遭爆，使用發霉木瓜打果汁。（圖／擷取自Facebook／爆料公社二社）

▲知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」遭爆使用發霉木瓜打果汁。（圖／擷取自Facebook／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」爆食安危機！一名資深員工踢爆，有5間分店將木瓜「發霉部位削掉」打成果汁賣給顧客，消息一出引發關注。不過水果切掉發霉部分究竟能否繼續食用？對此，有「無毒教母」之稱的毒物專家譚敦慈也給答案了。

「日春木瓜牛奶的木瓜發霉發爛了，還是一樣要削給客人喝！」一名女網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出影片發文表示，自己是該間木瓜牛奶店的資深員工，且經常被派遣至其他分店支援，但她卻發現，有多家分店使用發霉木瓜打果汁，「日春叫來的木瓜是好的，但店家一次都會叫好幾箱，夏天的時候，木瓜一定會有發霉跟爛，但這些發霉發爛的木瓜不會丟掉，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝。」

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貼文曝光引起網友留言熱議，「超級噁心」、「我不敢喝木瓜牛奶了」、「太離譜了……一杯還那麼貴！」「真夭壽…為了賺錢，顧客的健康可以不用把關！」、「太噁了吧⋯⋯我就不信他們自己在家吃木瓜也吃這樣的」。

至於水果「切掉發霉部位」還能繼續吃？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈接受《三立新聞網》訪問時示警，千萬不要這麼做，因為水果若發霉代表菌絲可能已經侵入食物深處，即使聞起來並無腐敗氣味，但吃下肚恐害食物中毒，「其實很多的有毒物質是無色無味。」

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