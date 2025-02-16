日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

▲（左）網上傳出日春CEO過世的靈堂照，許多人質疑真實性。（右）殯儀館確實有同名往生者。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」遭員工踢爆，有5間分店將木瓜「發霉部位削掉」打成果汁賣給顧客。不過才爆食安危機，現在卻傳出執行長李燿忠過世消息。根據中壢殯儀館的火化使用資訊，在2月13日下午3點，的確有一位名叫「李燿忠」的往生者火化，不過究竟是本人或是同名同姓，仍持續查證中。

「日春木瓜牛奶」遭到一名自稱資深老員工的吳姓女子在臉書社團爆料，她經常會去很多分店支援，發現有多家加盟店將已有發霉、腐爛的木瓜製作飲品販售給消費者。她表示，日春叫來的木瓜是好的，但店家一次都會叫好幾箱，夏天的時候，木瓜一定會有發霉跟爛，但這些發霉發爛的木瓜不會丟掉，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝。

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對此，有日春木瓜牛奶加盟業者也隨即發布聲明，已完成蒐證並報案提告名譽毀謗告訴，「屆時上法院時，讓我們好好認識妳，以確定妳是哪位員工。」

沒想到才爆食安危機，傳出執行長李燿忠過世消息，據《TVBS新聞網》報導，親友證實其死訊，並透露李姓執行長是洗完澡後，心臟突然不適，儘管送醫搶救仍不治。另外，根據中壢殯儀館的火化使用資訊，在2月13日下午3點，的確有一位名叫「李燿忠」的往生者火化，但是本人或是同名同姓，仍持續查證中。