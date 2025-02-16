因應DeepSeek競爭壓力　中國科技企業動作頻頻

▲百度有「文心一言」（ERNIE Bot）聊天機器人。（圖／CFP）



文／中央社

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）效應發酵之際，中國科技巨頭百度近日宣布旗下AI聊天機器人4月起全面免費，阿里巴巴也證實了與美國蘋果公司的合作方案。分析稱，為應對新興AI產品帶來的競爭壓力，中國科技企業動作頻頻。

美國之音今天報導，DeepSeek的異軍突起讓中國的AI產業信心大增，而為了應對DeepSeek等新興人工智慧（AI）產品帶來的競爭壓力，百度日前宣布旗下AI聊天機器人「文心一言」4月1日起全面免費，其深度搜索功能也將於同日上線並供免費使用。

此外，阿里巴巴近日也正式確認將與蘋果公司合作，為 iPhone開發面向中國市場的AI功能。外界認為，此舉不僅將提升阿里巴巴在中國AI生態圈中的地位，也有助iPhone在中國市場迎戰華為、小米等中國本土對手。華為、小米最近紛紛與DeepSeek合作開發AI功能。

美國之音這篇報導並整理了中國AI產業生態系統中的「三巨頭」以及新興的「六小虎」。

「三巨頭」包括百度、阿里巴巴及騰訊，其中百度有「文心一言」（ERNIE Bot）聊天機器人。阿里巴巴有「通義千問」（Qwen）聊天機器人，而就在DeepSeek- R1發表不久後，阿里巴巴也公布旗下最新大模型Qwen 2.5-Max，聲稱全面超越DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B；騰訊則有大模型「混元」。

除了三巨頭，華為、字節跳動和360集團也是中國AI業的大企業。華為有盤古大模型和「昇騰」AI晶片；字節跳動有豆包大模型，並據報正在研發兩款用於大模型訓練和推理的AI晶片；360集團有智腦大模型和奇元大模型。

開發自家AI產品之外，這些巨頭也都同時大量投資中國各大AI新創企業。

報導提到，在美國OpenAI的刺激下，中國近年也迅速跟風湧現大批大模型新創企業，僅完成政府備案的大模型數量就超過200個，這些企業又稱為AI「獨角獸」企業，也就是估值逾10億美元的新創企業，據稱「摸著 OpenAI的石頭過河」是不少中國大模型公司選擇的發展路徑。

此外，北京清華大學培養了中國大多數頂尖AI新創企業的創始團隊，「六小虎」中的智譜、百川智能、月之暗面和MiniMax均由清華教授或校友創立。

另兩家「六小虎」則是分別由來自台灣、曾任職谷歌（Google）及微軟（Microsoft）的李開復於2023年創立的零一萬物，以及曾任微軟亞洲研究院軟體技術中心首席科學家的姜大昕於2023年創立的階躍星辰。