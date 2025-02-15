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日春木瓜牛奶遭爆「用發霉木瓜」！前員工點名5間店　加盟主喊告

▲▼網友爆料日春木瓜牛奶使用腐爛木瓜。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲網友爆料日春木瓜牛奶使用腐爛木瓜。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

記者蔡玟君／綜合報導

知名連鎖飲料店「日春木瓜牛奶」遭到一名自稱資深老員工的吳姓女子在臉書社團爆料，指稱多家加盟店將已有發霉、腐爛的木瓜製作飲品販售給消費者，引發食安疑慮。對此，有日春木瓜牛奶加盟業者也隨即發布聲明，已完成蒐證並報案提告名譽毀謗告訴，「屆時上法院時，讓我們好好認識妳，以確定妳是哪位員工。」

吳姓女子今日表示，自己是日春木瓜牛奶資深老員工，經常會去很多分店支援。她指出，日春叫來的木瓜是好的，但店家一次都會叫好幾箱，夏天的時候，木瓜一定會有發霉跟爛，但這些發霉發爛的木瓜不會丟掉，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝。

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▲▼網友爆料日春木瓜牛奶使用腐爛木瓜。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲女網友也截圖上傳內部指導如何處理腐爛木瓜。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

文中更直接指出，「台北信義區某8百貨，內湖某美百貨，台北轉運某站百貨，桃園機場某二航廈，林口某醫院，這幾家是我心裡非常非常黑的名單店，尤其是林口某醫院，來喝的都是病人，有可能會喝到發霉發爛的木瓜。」

吳姓女子也叫衛生局不要去查了，「發霉發爛的木瓜上班來就先削完了，來查也查不到」，更表示不知道自己會不會被告，但食安問題太嚴重了，發的圖片是不會做假，同時講的那些店不一定會喝到發霉發爛的木瓜，但是也會有機會喝到。

▲▼網友爆料日春木瓜牛奶使用腐爛木瓜。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲自稱為加盟主之一的網友今天喊告。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

而一名卓姓網友發文，自稱是日春的加盟店家業主之一，對於爆料指控他表示，店家任何食材都有經過嚴格把關及衛生局認證合格，吳姓女子牽一髮動全身將大家莫名其妙捲入此事件，那麼要求吳員即刻使用光明正大的本人名稱來私訊陳述事實，並提出被條列出來的幾家店事證。

他也表示，已於2/15中午完成蒐證並報案提告名譽毀謗告訴，「妳說妳有曾在提出來的幾家分店支援過，那樣更好。屆時上法院時，讓我們好好認識妳，以確定妳是哪位員工？」

而針對指控，卓姓男子表示已經嚴重到商譽，並認為或許可以認知吳姓女子可能和日春總部有糾紛問題，但用片面的截圖、影片，來證明她說詞有欠公允，也請光明正大使用真人姓名。他也表示，此次爆料將所有無辜的加盟業主全拖下水，那麼為求公平正義，只有使用法律途徑來維護我方權益與商譽，以正視聽。而在截稿之前，日春木瓜牛奶總部對此爆料尚未回應。

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