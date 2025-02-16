日春木瓜牛奶執行長猝逝　加盟主證實有看到死亡證明：2／13火化

▲網友爆料日春木瓜牛奶使用腐爛木瓜後，再傳執行李燿忠早已於過年期間過世。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

記者蔡玟君／台北報導

日春木瓜牛奶昨遭網友爆料使用腐爛木瓜製作飲料，引發熱議，今（16日）又傳出日春木瓜牛奶執行李燿忠農曆春節期間離世。日春卓姓加盟店業主向《ETtoday新聞雲》證實李已於1月30日過世，2月13日火化，他更氣愩網友造謠抹黑。

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▲日春木瓜牛奶執行李燿忠已於日前火化。（圖／翻攝自爆料公社）

卓姓加盟主指出，加盟店和百貨需換約，因此看到李燿忠死亡證明，得知李已於1月30日那天離開，且聽說2月13日火化，也有其他加盟主參加了告別式。至於死因，卓稱自己非親屬，不方便透露；不過有關於李燿忠離世訊息，尚未獲得家屬證實。

▲▼卓姓加盟店業主表示自己進貨的水果和總部廠商不同，都有檢驗證明。（圖／卓姓業者授權提供，請勿翻攝）

對於使用腐爛木瓜的爆料，他坦言網友爆料放的影片的確是執行長本人聲音，他不予置評。但隨即憤怒表示，自己擁有3家加盟店被網友點名為黑名單，但自己的水果進貨商與總部進口商完全不同，加上自己多間加盟店都在百貨、醫院內，衛生局每幾天都要稽查，自己甚至有所有水果出廠檢驗證明。

他表示，吳姓網友說衛生局不用查了，因為查也查不到，但衛生局稽查過程除了會現場要求現打木瓜檢驗外，也會將切片帶回檢測，「如果真的有問題，怎麼可能會查不到？」並堅持自己店內的產品都是現點現做。

卓姓業主進一步指出，吳姓網友指稱曾到自己的店內支援，但自己名下所有加盟店都使用自己聘請的店經理、員工，從未有外來人員支援過，因此他看到這些指控才會氣得提告，並要吳姓網友出來面對。