流感併發心肌梗塞！骨科傳奇名醫吳明峯猝逝　享壽62歲患者不捨

▲高雄骨科名醫吳明峯驚傳猝逝。（圖／翻攝中正脊椎骨科醫院網站）

記者賴文萱／高雄報導

高雄知名骨科醫師、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，12日傳出身體不適送醫急救無效不治，猝逝噩耗一出不僅震撼醫界，昔日同窗及病患也感慨痛失良醫。據了解，吳明峯近期出現感冒症狀，但年後仍照常上班看診，8日感到身體不適，由太太陪同就醫，但病情急轉直下，12日晚間家屬忍痛拔管，享壽62歲，死因為流行性感冒併發心肌梗塞。

吳明峯畢業於國立陽明醫學大學醫學系，曾任台北市仁愛醫院骨科主治醫師、高雄市立民生醫院骨科主任，2011年創設中正脊椎骨科醫院，並擔任院長，專長為關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變，以及骨質疏鬆症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被封為「爆診天王」的吳明峯，看診人數總是爆滿，300、400人從早看到晚，許多患者不辭辛勞也不顧路途遙遠，就是為了跟他求診，是骨科界指標人物。

▲高雄骨科名醫吳明峯猝逝。（圖／翻攝中正脊椎骨科醫院臉書粉專）

據悉，吳明峯過年期間出現感冒症狀，但年後仍照常開工，直到8日突然感到身體不適，由太太陪同至大同醫院就醫，隨後轉往高雄榮總，不料12日病情急轉直下，晚間家屬忍痛拔管宣告不治，死因為流行性感冒併發心肌梗塞。

中正骨科今也發文證實，「感謝社會大眾的關心，本院吳明峯院長因身體不適意外辭世，全體同仁同感遺憾。醫院未來事務將由高振興院長主持，骨科副院長洪榮燦、劉祖文、賴啟仁及醫療團隊，亦會穩定持續提供服務。」

▲院方證實，院長吳明峯猝逝。（圖／翻攝中正脊椎骨科醫院臉書粉專）

吳明峯猝逝消息震撼醫界，不少人感慨在年前及過年期間聚會時，院長人都還好好的，怎料竟會像大S一樣驟然離去，相當不捨。

許多患者也留言「他是骨科的傳奇，一天看好幾百人，RIP」、「視病如親的好醫生，吳醫師您辛苦了，一路好走」、「骨科界又少了一位妙手回春的聖手」、「好難過！吳院長是好醫生，每天都看診到很晚」、「救人無數、一路好走」。