人民幣貶值壓力未減　陸央行報告強調穩匯率

▲人民幣。（圖／路透）



文／中央社

人民幣貶值壓力未減，中國央行在最新公布的貨幣政策執行報告多次強調「穩匯率」。市場分析稱，未來一段時間中國央行可能會把匯率穩定的目標放在更加優先的位置，其他貨幣政策的空間可能會受影響。

隨著美元持續走強，人民幣從去年第3季的7.16左右，到今年年初一度貶至7.33，更有國際投資銀行等機構認為今年內人民幣兌美元匯率將來到7.5左右。

據界面新聞報導，中國人民銀行（中國央行）近期發布了2024年第4季的「貨幣政策執行報告」，其中用「增強宏觀政策協調配合」取代「加大貨幣政策調控強度」，顯示短期內貨幣寬鬆政策加碼的急迫性下降，然而對於匯率政策的表述變得更多也更強烈，顯示當前穩定人民幣匯率為重中之重。

據報導，這份報告在過往的「堅決防範匯率超調風險」的基礎上，新增「堅決對市場順週期行為進行糾偏」、「堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」，並強調增強外匯市場韌性、穩定市場預期、加強市場管理。

券商與投資市場普遍認為，這樣的表述顯示「維護匯率穩定」的決心，而且是接下來一段時間的重要政策目標。

天風證券指出，自去年第3季的貨幣政策報告發布以來，人民幣兌美元匯率從7.16逐漸升至7.3附近，今年1月初甚至一度達到7.33。過程中，即期匯率與人民幣中間價的偏離程度不斷拉大，反映匯率逐漸逼近7.3以後，中國央行穩匯率訴求的不斷加強，「短期內，中國央行可能會把匯率穩定的目標放在更加優先的順位上，其他貨幣政策操作的空間可能會階段性受到約束」。

除了人民幣匯率問題，這次的報告也將貿易相關事務的順位提前，顯示中國央行對於貿易的擔憂加深。

報導指出，過去的報告提及宏觀經濟分析時的排序分別是「全球經濟」、「通膨」、「貿易」，這次的順序變成「全球經濟」、「貿易」、「通膨」。

分析認為，貿易的排序上升，代表中國央行的擔憂。在川普就任美國總統以來，對全球無差別大打關稅戰，雖然已發布的政策顯示實際執行進度和力道弱於事前的市場預期，令中國國內風險資產獲得一定的緩衝空間，然而後續仍可能會有新一波的關稅衝突，外部風險並未緩解。

這份報告特別強調外部環境的不利影響，若外部環境對中國經濟擾動加強，中國央行可能會採取更加積極的手段應對負面影響。