　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

▲▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席改選今（15日）落幕，由黃國昌以8903票擊敗蔡壁如的360票，未來2年將由黃國昌領導民眾黨。發言人吳怡萱說，今天開票之後，秘書長周榆修已跟代理主席黃國昌提出總辭，接下來會不會續留、如何任命一級主管，在2月19日中央委員會正式通過新任黨主席的名單後，尊重新任主席人選的參考跟意見。

發言人吳怡萱說，選舉過程中個候選人都會提出自己不同的論述跟方向，這都是君子之爭的過程，既然投票結果出爐，相信所有黨員朋友也希望，投票是一時的，接下來希望能團結，讓黨可以一起對外。

接著吳怡萱也提到幾點未來的努力方向，第一，擴張第三勢力在台灣的板塊上要持續努力，第二，面對柯文哲前主席的司法官司，全黨還是會全力協助；第三，面對賴清德政府利用造謠抹黑的方式攻擊在野黨，也是醫治對外最重要的目標。

至於黃國昌、蔡壁如是否會碰面？吳怡萱說，現在選舉結果出來了，雙方要不要碰面還是尊重各自決定，但相信黨員朋友會希望一起團結，一致對外。

另外，針對一級主管總辭請辭一事，吳怡萱說，在今天開票之後，秘書長周榆修就已經跟代理主席黃國昌提出總辭，接下來會不會續留、如何任命一級主管，在2月19日中央委員會正式通過新任黨主席的名單後，尊重新任主席人選的參考跟意見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死
明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區
日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」
Joeman昔被孫生媽偷錢八九千　「當場討債」衝突畫面流出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

黃國昌碾壓蔡壁如接任主席　新北黨部主委籲：砲口一致對外

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

黃國昌碾壓蔡壁如接任主席　新北黨部主委籲：砲口一致對外

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

最美校花結婚五年「老公每月都送花」　簡廷芮曝浪漫日常甜放閃

徐若熙領銜實戰演練！最快152公里 莊陳仲敖、孫易磊報到

台灣燈會人潮不斷　女跌倒受傷、孩童走失警及時救援

快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死

林俊憲爭取經費重建　安平區王城里活動中心落成啟用

高雄碎屍案！水下攝影機再尋獲8塊人體殘骸　累計找回54塊

和李濤在警察局認識　李四端爆對方根本沒把他放眼裡

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

火辣妹子「露屁股蛋又激凸」　她路邊看傻！網吵翻：台人太古板

應援女神峮峮突現身麻辣火鍋店　親手餵食粉絲嗨翻

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

政治熱門新聞

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

快訊／空軍軍機台東外海墜毀　國防部曝原因：人員跳傘獲救

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

鍾沛君情人節秀泳裝辣照　4000人朝聖讚爆

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

因應川普國防預算提高至GDP 3％　藍委：要8000億才能達到目標

軍機墜海意外執行科目曝　少校訓練官林瑋跳傘獲救已送醫

爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

曝大罷免成功恐有1後果　沈富雄：繞著彎的解散國會

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

黃國昌稱2026「有機會一定戰」　前幕僚曝雙北機會大、她估瞄準2028

更多熱門

相關新聞

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」　票數網驚呆

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」　票數網驚呆

民眾黨今（15日）舉行第二屆黨主席補選投票，投票於上午9點至下午4點，以黨員直選線上投票方式舉行。根據選舉結果，總選舉人數為19320人，投票數9263票，投票率為47.95%。1號候選人黃國昌得票數8903票、得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票、得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出，投票結果在PTT引發議論。

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

黃國昌碾壓蔡壁如接任主席　新北黨部主委籲：砲口一致對外

黃國昌碾壓蔡壁如接任主席　新北黨部主委籲：砲口一致對外

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

關鍵字：

民眾黨黃國昌蔡壁如

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

退休駕駛狂飆4.4KM75秒送醫　行車紀錄器曝光

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面