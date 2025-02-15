民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席改選今（15日）落幕，由黃國昌以8903票擊敗蔡壁如的360票，未來2年將由黃國昌領導民眾黨。發言人吳怡萱說，今天開票之後，秘書長周榆修已跟代理主席黃國昌提出總辭，接下來會不會續留、如何任命一級主管，在2月19日中央委員會正式通過新任黨主席的名單後，尊重新任主席人選的參考跟意見。

發言人吳怡萱說，選舉過程中個候選人都會提出自己不同的論述跟方向，這都是君子之爭的過程，既然投票結果出爐，相信所有黨員朋友也希望，投票是一時的，接下來希望能團結，讓黨可以一起對外。

接著吳怡萱也提到幾點未來的努力方向，第一，擴張第三勢力在台灣的板塊上要持續努力，第二，面對柯文哲前主席的司法官司，全黨還是會全力協助；第三，面對賴清德政府利用造謠抹黑的方式攻擊在野黨，也是醫治對外最重要的目標。

至於黃國昌、蔡壁如是否會碰面？吳怡萱說，現在選舉結果出來了，雙方要不要碰面還是尊重各自決定，但相信黨員朋友會希望一起團結，一致對外。

另外，針對一級主管總辭請辭一事，吳怡萱說，在今天開票之後，秘書長周榆修就已經跟代理主席黃國昌提出總辭，接下來會不會續留、如何任命一級主管，在2月19日中央委員會正式通過新任黨主席的名單後，尊重新任主席人選的參考跟意見。