　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

▲▼總統賴清德慰問台中氣爆民眾。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德慰問台中氣爆民眾。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日赴台中林新醫院、榮民總醫院探視台中新光三越百貨氣爆案受傷民眾，並感謝相關人士投入救災工作；然而因國務機要費已遭立法院藍白聯手全數刪除與凍結，以往家屬收到由總統餽贈的慰問金包含國務機要費與部會兩筆齊贈，如今致贈僅能改由衛福部經費支應，導致傷者慰問金大幅縮水。

賴清德在致詞時表示，政府將全力協助傷者，期盼他們早日康復；並感謝台中市府團隊，特別是消防人員、救災人員、醫療人員，還有見義勇為的民眾、志工，全心全意投入救災工作。賴清德也責成行政院長卓榮泰要求相關部會，協助各地方政府做好公安工作。

對於慰問金的部分，總統府發言人郭雅慧回應媒體詢問時表示，因立法院大量刪凍中央政府總預算案，其中總統府國務機要費3000萬元，遭刪除2000萬元，凍結1000萬元。以往總統赴醫院探視傷者，會餽贈在加護病房者2萬元上下，普通病房者6千元上下之慰問金。現在整筆國務機要費都無法動用下，僅由衛福部經費支應，額度大縮水遠不若過往一半。

此外，賴清德在兩家醫院護理站，皆親切關心問候值班醫護話家常，問候工作量與津貼福利，隨後致贈加菜金，此紅包也因為國務機要費遭砍凍而僅由衛福部提供，遠遠不如過往。

事實上，賴清德9日前往台中出席空軍士官長胡鐙云公奠時，也因無法動用國務機要費餽贈慰問金，僅能由國防部經費支應，且額度則從以往的20萬元縮水至15萬元。

據指出，總統國務機要費本來就不是用在總統身上，主要用途於公益、慰問及勗勉，六成用在犒賞辛苦執勤的軍警等公職，四成用在弱勢與社福機構，也有部分使用於急難緊急慰問，讓家屬生活得以因應突發狀況。

回顧過去11年，不分政黨的歷任總統，國務機要費都是編列3000萬元。府方人士表示，立法院基於尊重總統職權不曾刪凍，但現今是三千萬「全數」遭立法院刪凍，實屬不合理，期盼下週總預算案朝野協商，能讓總預算僵局有解，讓公務執行與國家進步順利向前。

▼總統賴清德出席空軍清泉崗基地第三聯隊士官長胡鐙云公奠，並頒授旌忠狀。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席空軍清泉崗基地第三聯隊士官長胡鐙云公奠，並頒授旌忠狀。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孟耿如神隱10個月！　首露臉
台中氣爆波及澳門特警！　陸委會：符規准許來台
快訊／嘉義「2部遊覽車追撞」！　至少20人受傷
大學少25萬人！　碩專班靠「吳寶村條款」突圍
賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算
30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

不只賣發霉木瓜牛奶？員工曝「執行長惡行」：手割傷仍被逼削水果

9000名美國稅務員挫咧等！川普政府計劃裁員　馬斯克執行中

孟耿如神隱10個月「首露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

金門大霧6航班停飛！能見度僅600公尺　400旅客滯留機場

台灣燈會交通癱瘓民怨炸裂　沈慧虹：規畫再周全活動開始才是考驗

40歲以上發生率高！醫揭「泌尿道結石」4大常見原因

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

台中氣爆波及澳門特警　陸委會：符規准許來台

桃園各基層農會改選　復興區投票率84.75%最高

不節食、不運動「7天冬斷食法」！照著菜單吃就能瘦5公斤

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

政治熱門新聞

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

川普批搶美晶片生意　國科會主委發聲

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

黃國昌輾壓蔡壁如接任主席　新北黨部籲團結

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

更多熱門

相關新聞

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台中市消防局今天晚間7點11分左右獲報，七期一棟商辦大樓疑有火警，且地點就離發生氣爆的新光三越2公里左右，消防人員擔心事件重演，一口氣派出5個分隊前往，瞬間多輛消防車、救護車甚至雲梯車出現台中七期，讓民眾憂心不已，通通站在路口查看情況，事後消防局證實誤報，虛驚一場。

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬

抱滿身血女兒遇善心人　女童母哭：快點救救她！

抱滿身血女兒遇善心人　女童母哭：快點救救她！

澳門2死親友團招魂！大批保全撐傘圍人牆

澳門2死親友團招魂！大批保全撐傘圍人牆

關鍵字：

賴清德慰問金立法院氣爆案台中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

《月薪嬌妻》山賀琴子宣布離婚！

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

設計師服務一半脫褲子！女客後頸熱熱的嚇壞

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

怪手司機囚禁KTV女員工！不舉性侵未遂

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面