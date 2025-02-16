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大陸 大陸焦點 特派現場

首度公開《哪吒2》部分刪減片段　餃子：忍痛捨棄30分鐘精彩片段

 記者任以芳／綜合報導

大陸春節電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）今（16）日最新數據顯示，票房大賣已超過115億人民幣。導演餃子日前在接受陸媒訪問透露，電影做了1900多個特效鏡頭，1萬多個特效元素，因時長壓力和劇情的考慮，總共144分鐘片長刪減30分鐘的鏡頭，其中有很多精彩打鬥場景，相關片段也曝光。

最新消息，大陸網絡平台數據「燈塔專業版」今16日，《哪吒2》總票房（含點映及預售）已超115億元民幣，主要精彩的動畫特效場景、中國神話元素，以及感人的親情友情勵志故事，深深打動全球觀眾的心，不只在大陸票房一封沖天，海外票房也持續熱賣。

▲▼ 哪吒2被刪減版畫片曝光、導演餃子解釋 。（圖／翻攝 人民日報）

▲ 《哪吒2》被刪減版畫片曝光，導演餃子解釋：留下驚鴻一撇的精華片段。（圖／翻攝 人民日報）

很多觀眾不知道，《哪吒2》原本片長不只144分鐘，導演餃子考量很多因素，最終忍痛割愛大量刪減。他接受《人民日報》訪問時也透露，像是三龍王叛變、海底暴動等精彩片段，因技術與時間壓力，最終刪減。

《人民日報》也釋出部分被刪減影片，導演餃子一旁解釋，「龍王和哪吒打鬥那一段，分鏡畫的相當辛苦，也相當精彩，但最後我們只能保留劇情最需要，所以只留下了驚鴻一撇。他們最精彩的打鬥沒有出現。」

「敖丙、哪吒和三大龍王打鬥也很精彩，各自有打鬥特色。」餃子也繼續透露，「我們都是創作人，當拿到劇本都會不由自主興奮起來，開始各自發揮，開始加戲，之後都白加了，沒辦法只能忍痛割愛，留下全部最精華的部分。」

不少影迷也分享，難怪三大龍王意外反轉，只以台詞帶過，觀眾難免有些摸不著頭腦。實際上，動畫團隊早就畫好反轉過程，因製作過程面臨技術與時間的雙重壓力，不得不對影片進行大幅度的刪減。

▲▼ 哪吒2被刪減版畫片曝光、導演餃子解釋 。（圖／翻攝 人民日報）

▲《哪吒2》導演餃子也說如果要拍《哪吒3》已經很難超越 。（圖／翻攝 人民日報）

影片中有許多特效場景讓觀眾大呼過癮，比如海底暴動就像是一個縮小版的世界大戰，震撼的場景也被刪減一部分。餃子專訪時也談到，「海底暴動的場景確實刪掉了，因為它的技術難度實在太高了，而且配合整個故事來說並不是特別必要。」

不少網友分頭在不同社交平台留言，「能不能出個導演剪輯版，不刪減的那種！」「可以給特別版嗎？願意二刷」「票房每增加一個億，就放出30秒刪減片段，球球了（求求）」「趕緊放出來！我不怕時間長」。

許多中外網友也敲碗，《哪吒3》什麼時候出來？餃子導演也回應，「哪吒是一個系列，也可能做其他的，都有可能。在第二部中多出很多角色，還有十二金仙大會，也是從封神榜當中取材而來。

餃子說，大家可以想象之後如果有《哪吒3》《哪吒4》，故事觀、世界觀會越來越龐大，進入故事的人物會越來越多，可能漸漸會推動到『封神大戰』。「但這個想起來我都有點怕怕，因為第二部我們已經沒給自己留餘地了，第三部確實是很難突破的。」

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