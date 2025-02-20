《哪吒》大反派敖閏「裂空爪」成陸美甲新選擇　完美複製要價破千元

▲《哪吒》動畫電影中的女反派敖閏及衍生出的裂空爪「美甲」系列。（圖／翻攝大河報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》上映未滿一個月變登頂全球動畫片賣座票房第一，還帶起一股周邊產品及IP經濟的效應。電影中飾演反派的敖閏是一名身材性感姣好的龍王，不僅有著睿智的頭腦，雙手的裂空爪更是有著獨特的美感，受到觀眾們喜愛，甚至成為不少女性「美甲」的首選，不過，要完美複製其形象，至少要上千元人民幣。

《大河報》報導，2月19日，截至發稿時間，《哪吒2》票房已到124億元（人民幣，下同）。在電影市場火爆的同時，仿照影片中敖閏姑姑「裂空爪」而設計的獨特美甲，也在現實生活中掀起了一股熱潮。然而，這款立體且精細的美甲並非每家美甲店都可以做。

大陸一名美甲師海燕透露，「裂空爪」美甲的製作過程「超級麻煩」，需要將光療膠一層一層地堆在指甲上，做出相應的厚度後，再由美甲師按照圖片的結構進行打磨，並自主進行調色，「這項工作既考驗美甲師的技藝功底和細緻程度，又需要客戶和美甲師花費時間耐心地等候。」

不僅如此，海燕強調，做這種凸起來又向下勾的鷹爪美甲至少要上千元，一般的美甲店還原度可以達到70%至80%，「但每個客戶的需求不一樣，難度也不一樣，客戶對還原度的要求很高的話，那基本就是做不了的。」

做不了完美複製的「裂空爪」，有的商家將腦筋動到更方便消費者選擇和購買的同款穿戴甲上頭。商家「河北小兔子穿戴甲」網頁上，敖閏的穿戴甲有三款，根據做工的複雜程度不同，開出128、168、268三個價位。

店員表示，「我們按下單順序製作併發貨，訂單已經排到一個月以後，有需求也可以安排加急，不過，現在加急單也很多，最快也要三周。」

位於重慶的「美甲玩咖」販售的敖閏穿戴甲系列同樣是268元。店員指出，做一個的工時很長，要四至五個小時，「近幾天哪吒系列美甲咨詢人數眾多，店內的美甲師加班做了不同人物的不同款式，除了敖閏、敖丙外，還有相對較便宜的太乙真人、石磯娘娘系列款式。」