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登全球動畫片Top1！《哪吒2》上映未滿1個月…票房超《腦筋2》

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自大年初一上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第1名。中國電影票房統計平台貓眼數據指出，《哪吒2》的票房已突破123.5億元（人民幣，下同），同時也超越《腦筋急轉彎2》登上全球最賣座的動畫片第1名。

▲▼貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》票房超越《腦筋急轉彎2》。（圖／翻攝自微博）

迪士尼動畫片《腦筋急轉彎2》於2024年上映，獲得全球影迷熱烈喜愛，全球票房16.98億美元（約人民幣123.19億元），當時在台上映，也蟬連多週票房冠軍。

統計數據顯示，截至今晨（19日）5時，《哪吒2》累計票房達123.58億元，登頂全球動畫片票房榜。不僅超越《腦筋急轉彎2》，還超越了《冰雪奇緣2》、《超級瑪利歐兄弟電影版》、《冰雪奇緣》、《超人特攻隊2》、《小小兵2：格魯的崛起》等全球賣座動畫片。

▲▼貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》上映至今未滿一個月。（圖／翻攝自微博）

《哪吒2》在全球電影票房中也衝上第8名，繼超越《獅子王（2019年版）》後，也超過了《侏儸紀世界》。多家陸媒指出，《哪吒2》僅靠中國票房就超越《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》等片。

▲▼《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演。（圖／翻攝微博）

▲▼《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》目前票房來到123.58億人民幣。（圖／翻攝微博，上同）

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