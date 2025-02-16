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新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆。（圖／記者許權毅攝）

記者張靖榕／綜合報導

台中新光三越氣爆事故釀4死，雖然初步判定為瓦斯氣爆，但天然氣公司與工班的說法不一，讓事故原因成羅生門。負責供應天然氣的欣中天然氣公司表示，事發前3天已拆除瓦斯表並封閉管線，但當時在現場的施工工人卻稱聞到濃烈瓦斯味。

《東森新聞》報導，當天進行施工的工班為派遣工，工程發包經過多層轉包，由大包商轉交小包商，再分派給人力派遣公司。事發後，人力派遣業者低調前往醫院探視傷者，但對外界詢問工程承包細節時，僅回應：「不方便說，會倒，不要鬧。」

事故後，一張疑似施工工班與相關單位的對話截圖在網路上瘋傳，內容顯示，工班曾回報工程需動到瓦斯管線，並通知新光三越，新光三越則回應會有專人來切斷瓦斯，但氣爆仍然發生，讓外界質疑是否未完全切斷管線。

欣中天然氣公司則駁斥這項指控，強調早在事故發生前3天，就已經拆除瓦斯表並封閉管線。

《東森新聞》報導，當天施工工班為派遣工，大包商發給小包商，最後發給派遣工。當事人力公司業者低調赴醫院探望傷患，被問及是哪兩家承包商時，直說不方便回答，「會倒，不要鬧。」

人力公司代表強調，派遣工在現場工作就是單純抽拉線，沒有動到管線，「若是我們的人做的，怎麼還會受傷」，還提到現場的確回報聞到濃厚瓦斯味。

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