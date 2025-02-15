遭吳思瑤指亂刪消防預算　王鴻薇拿資料打臉：我一毛都沒刪

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台中新光三越13日疑因施工引發氣爆，釀4死34傷，傳藍營立委提案刪減消防預算，國民黨立院黨團幹事長王鴻薇今（15日）表示，她一毛未刪消防預算，批民進黨立院黨團幹事長吳思瑤不認真看預算，也問民進黨團書記長陳培瑜要道歉了沒。

日前總預算之爭中，王鴻薇曾提兩案，分別刪減消防預算1億元，引起爭議後撤案；藍委林思銘則提案凍結7成消防業務費，後改凍結3成、2.67億。藍營指，凍結理由是因應「消防法修法後5年，職安計畫才實施」的監督做法。消防署則打臉，子法於今年6月同步生效，並無所謂5年後才實施的情況。吳思瑤表示，任何法規完成立法修法後，其配套子法都必須在半年內完成，這是常識，立委不該為了政治攻擊而散布錯誤訊息。

王鴻薇指出，昨天她指導吳思瑤，「罷免」相關預算中選會是不能提前編列，真的會動到第二預備金，恐怕是惱羞成怒，今天再扯刪除消防預算，再一次顯現民進黨委員不懂預算，身為立委不敢就事實監督執政黨，反而想盡辦法用謊言跟假資訊攻擊在野黨，根本嚴重失職。

針對「結論」，王鴻薇先說，114年度消防預算，她「一毛都沒刪」。吳思瑤找看看三讀的預算案裡哪裡有刪除相關預算給大家看看，自己連證據都沒有，就用片段資訊造假攻擊，既然如此她來幫吳思瑤整理資訊。

王鴻薇提到，事實上這筆預算，因為消防人員的預算在內政部，一直都有規劃計畫「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，任何消防經費應該直接在這邊編列就夠了，但是執政黨突然巧立名目以「韌性國家醫療整備計畫」來113-118年度4年增加80億預算，而且計劃內容與預算資料都列為機密。

王鴻薇指出，去年11月30日舉辦的韌性國家醫療整備計畫研討會，赫然就看到黑熊學院理事長劉文以「民防與心防」在台上演講指導，更證實這些預算到處都有「熊出沒」的跡象。身為立法委員，本於職責，她一定要為全民把關，在各單位與她協調，並保證不會給黑熊學院後，也已經「撤案」並具體要求不能給這些「黑熊」側翼團體，拜託吳思瑤認真一點，看清楚預算案三讀結果，堂堂幹事長淪為罷團青鳥側翼，還不丟人嗎？

王鴻薇直言，不要忘了民進黨委員不認真，惡意攻擊也不是第一次，不要忘了陳培瑜拿著「總統府」公告版本的114年預算案，攻擊立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，說遮住提案委員姓名是黑箱作業，立法院網站完全沒有遮掩，被攻擊至今還不道歉，只改稱自己是「提醒」，從幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜都是一個樣，能不能換個有做功課的、能打得再上來？