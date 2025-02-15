「多精」馬斯克再當爸！美女作家自曝去年誕子　已和4女共育13孩子

▲作家聖克萊爾自曝為馬斯克誕下了一名孩子。（組圖／翻攝自X、路透）

記者葉睿涵／編譯

美國億萬富豪馬斯克與不同女子生下多名子女，成為外界關注焦點。最近，美國網紅作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）在社交媒體X發表驚人聲明，自曝5個月前為馬斯克誕下了一名孩子，而在網上迅速引發輿論關注，但馬斯克本人尚未對他的第13個小孩作出回應。

據《紐約郵報》報導，聖克萊爾是一名保守派作家與政治評論員，她長期支持傳統價值觀，還曾透過保守派出版社BRAVE Books出版兒童讀物《大象不是鳥》（Elephants Are Not Birds），以傳遞傳統價值觀。

2月15日，聖克萊爾在X透露，「5個月前，我迎來了一個新生命，馬斯克是孩子的父親。我之前為了保護孩子的隱私與安全，並未對外公開此事，但最近幾天有八卦媒體試圖曝光此事，迫使我不得不主動公開消息。」隨後，聖克萊爾再度發文，呼籲媒體尊重孩子的隱私，不要進行侵擾性報導，並表示自己將暫時退出社群平台，專注陪伴家人。

▲聖克萊爾的IG在停更40周後，於1月底首次更新，發布她參加川普就職典禮的照片。（圖／翻攝自X）

消息曝光後，網絡輿論瞬間炸開了鍋，許多人對事件的真實性抱持懷疑態度。與此同時，有媒體報導，聖克萊爾近日現身紐約麥迪遜花園廣場觀賞NBA紐約尼克斯隊的比賽，並在Instagram上結束長達40周的發文空白期，分享自己1月20日出席川普就職典禮的照片，再次令外界關注升溫。

目前，《紐約郵報》已聯繫馬斯克的律師請求置評，但馬斯克暫時還未對此事發表任何評論。報導稱，若相關消息屬實，這將是馬斯克的第13名孩子。此前，這位億萬富豪曾與多名女子育有12名子女，其中包括與前妻威爾森（Justine Wilson)所生的5名子女、和加拿大女歌手格萊姆斯（Grimes）所生的3名子女，以及與旗下大腦晶片新創公司Neuralink主管齊利斯（Shivon Zilis）所生的一對雙胞胎。