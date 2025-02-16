加州公務員驚人收入　CalSTRS前投資長年薪5882萬

▲美國加州2024年有9名公務人員年薪超過百萬美元。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州部分公務員年薪飆破100萬美元（約新台幣3268萬元），依據沙加緬度蜂報發布的最新「加州公務員薪資資料庫」，兩大公營退休基金「加州公務員退休基金」（CalPERS）及「加州教師退休系統」（CalSTRS）有多名專業投資人員年薪破百萬美元。

加州主計長辦公室最新的薪資統計數據顯示，近年來，年薪突破百萬美元的公務員人數增加，2019年有3人，2023年有5人，2024年則有9人。

去年最高薪的公務員是CalSTRS前投資長埃爾曼（Christopher Ailman），在離職之前的收入達180萬美元（約新台幣5882萬元），包括61.2萬美元薪酬，以及120萬美元包括獎金等其他收入。CalSTRS執行長利奇諾克（Cassandra Lichnock）、資訊長史考特陳（Scott Chan）的年收入也突破百萬美元大關。

CalPERS則有5人年薪逾百萬美元，包括執行長弗羅斯特（Marcie Frost）與4名專業投資人員。另外，懲教廳牙醫蘇胡（George Soohoo）的年薪加上不休假獎金超過120萬美元。

加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的教授雅各比（Sanford Jacoby）指出，雖然這些人的年薪突破百萬美元大關，比其他公務員還要高，但華爾街類似職位的年薪要高得多，CalPERS及CalSTRS給的薪資相較其他公共基金並不算高。