手機細菌比馬桶高10倍！每天狂滑恐害生病　專家教「2招」正確消毒

▲手機因長時間與人體接觸，容易積累細菌與病毒，其表面的細菌量甚至可能比馬桶圈多。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

智慧型手機如今已成為現代人生活不可或缺的一部分，許多人幾乎全天候接觸手機，卻忽略了它可能是細菌和病毒的溫床。專家指出，這些病原體可能經由接觸傳播，引發流感、腸胃炎等疾病，建議民眾養成每日清潔手機的習慣，以降低感染風險。

據《財星》報導，專家指出，手機因長時間與人體接觸，容易累積各種細菌及病毒，而且手機上的細菌還可能繁殖得越來越多。2017年一項針對高中生手機的研究顯示，每部手機上可能存有超過1.7萬個細菌基因拷貝，顯示其生長速度極快。

美國亞利桑那大學的研究進一步指出，手機表面攜帶的細菌可能比馬桶座圈高出10倍之多，其主要來源包括手部污垢、洗手間飛沫，以及環境中的病原體。傳染病專家薩格爾（Suraj Saggar）表示，許多人在如廁時使用手機，無意中將其暴露於細菌環境，並且手機放入口袋或包包後，密閉的環境更助長細菌繁殖。

▲專家建議人們每天消毒手機。（示意圖／CFP）

馬里蘭大學聖約瑟夫醫學中心感染預防主任舒馬特（Kim Shumate）表示，手機表面的病原體可存活數天至數月不等，雖然人們透過手機感染疾病的機率不如直接接觸感染患者這麼高，但如果手部接觸手機後再觸碰眼、鼻、口，仍有可能導致感染。

為降低感染風險，舒馬特建議民眾每天使用含70%異丙醇（IPA，酒精消毒液）的濕巾擦拭手機及外殼，並搭配超細纖維布進行清潔。若使用含漂白劑的產品，則應留意其作用時間，因為有些漂白劑需停留至少3至5分鐘才能有效消毒。

此外，紫外線消毒盒也是一種選擇，因為紫外線可有效殺死手機上的病菌。不過，最根本的防護仍是良好的手部衛生，專家提醒，應以肥皂及溫水洗手至少20秒，以有效去除病原體，降低感染風險。