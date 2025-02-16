馬斯克4歲兒子「白宮挖鼻屎」！　疑似抹在川普辦公桌上

▲馬斯克的兒子在白宮「挖鼻屎」，疑似還把鼻屎抹在總統辦公桌上。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普11日在白宮舉行記者會，同時簽署了一項行政命令，要求所有聯邦機構配合由馬斯克（Elon Musk）帶領的「政府效率部門」（DOGE）削減成本。然而，這場記者會的風頭卻意外被馬斯克的4歲兒子搶走。在記者會上他竟當眾挖鼻孔，甚至還疑似將鼻屎抹在川普的辦公桌上。

▲川普稱讚X是個高智商的孩子。（圖／路透）



根據《獨立報》報導，馬斯克11日現身白宮，以支持川普政府所推動的新改革。當時川普簽署一項有關DOGE的行政命令，馬斯克也在現場接受媒體訪問。然而在記者會上，馬斯克的4歲兒子「X Æ A-Xii」（以下簡稱X）卻不停在拉扯父親、對鏡頭做鬼臉，甚至還當眾挖鼻孔。

▲馬斯克兒子在鏡頭前搞怪。（圖／路透）



有網友就發現，X疑似將挖出的鼻屎抹在歷史悠久的「堅毅桌」（Resolute desk）上，引發熱烈討論。值得注意的是，「堅毅桌」有著深厚的歷史背景，是英國維多利亞女王（Queen Victoria）1880年贈送給時任美國總統海斯（Rutherford Hayes）的禮物，幾乎每位美國總統都曾使用過。

X的脫序行為也讓網友痛批，「馬斯克讓白宮記者會變得像家庭聚會！」但也有網友稱讚X的行為「很可愛」。

儘管如此，川普似乎並不介意焦點被搶走，還稱讚X是個「高智商的孩子」。