UFO墜毀？Google地圖驚見「地表冒出詭異圓盤」　真相曝光

▲外國網友在新墨西哥州山區，發現一個詭異的白色圓盤物體。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

外國一名網友使用Google地圖時，在美國新墨西哥州山區發現一個詭異的「白色圓盤狀物體」，神似影劇作品描繪、外星人的不明飛行物（UFO），在社群媒體引發熱議。不過，很快就有人調查發現，那只是一座普通的基礎設施。

網友「MrMBB333」在YouTube分享，地圖座標「34°24'21.6"N 107°05'44.5"W」、也就是拉德羅內斯山脈（Sierra Ladrones）深處，竟有一個白色圓盤狀物體。那裡海拔約2255公尺，地理位置偏遠，附近沒有明顯道路或住家，「看起來很像卡在山頂的圓盤」。

《太陽報》分析Google地圖歷史影像指出，這個詭異的「大圓盤」首次出現在2003年，2013年尚未被植物覆蓋，但已經出現一些毀損，2017年就有一部分被過度生長的植物遮住。

網友們紛紛推測，那可能是一座天文台，或者古老的貯水設施。也有不少陰謀論者「腦洞大開」，紛紛宣稱那是UFO墜毀留下的殘骸，或者通往地下機庫的神秘入口。

不過，陰謀論破解網站「Metabunk」一名網友調查後證實，所謂「大圓盤」只是一個「雨水集水系統」。根據照片，「至少從1975年開始，那個地方正好有一棟建築，因此不太可能有任何東西恰巧『墜毀』在那裡。」

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