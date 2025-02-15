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結婚15年玩膩了！夫妻約女網友「大搞3人行」　3人激吻畫面曝

▲▼夫妻結婚２０年　找小三　三人行。（圖／翻攝自Facebook／Kasey Kershner-Meir）

▲三人5年前開始展開三角關係，至今仍甘之如飴。（圖／翻攝自Facebook／Kasey Kershner-Meir，下圖）

記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州一對結婚20年的夫妻在5年前迎來了一段「特殊的關係」，他們試圖尋找新伴侶加入他們的「三人行生活」，儘管最初家人對這段關係充滿質疑，但他們仍在2023年舉行三人的結婚儀式。

根據《每日郵報》報導，43歲的瑞秋（Rachael Meir）與同齡的丈夫亞倫（Aaron Meir）結縭將近20年，但他們的「兩人專屬關係」只維持到5年前。2019年，夫妻兩人透過交友軟體認識33歲的凱西（Kasey），在與多名女子見面後，他們決定要和凱西約出來見面，而三人自此正式建立親密的關係。

▲▼夫妻結婚２０年　找小三　三人行。（圖／翻攝自Facebook／Kasey Kershner-Meir）

瑞秋表示，她與亞倫其實在15年前便開始探索「非一對一關係」，由於自己是雙性戀，所以即使走入婚姻，她仍然希望能與女性發展親密關係。瑞秋坦言，夫妻倆最初曾嘗試交換配偶，並逐步轉向開放式婚姻，但最終仍決定進入穩定的「三人行」模式。

▲▼夫妻結婚２０年　找小三　三人行。（圖／翻攝自Facebook／Kasey Kershner-Meir）

瑞秋認為，這段「三人關係」與一般伴侶並無不同，唯一的差異只是「我們是三個人，而不是兩個」。她還強調，這樣的關係反而讓彼此更有陪伴感，「如果其中一人沒有興致做某件事，另外兩人還是可以一起度過時光，彼此都沒有壓力」。

她也承認，最初朋友和家人都無法接受這段關係，儘管充滿爭議，但三人仍然在2023年11月舉行儀式，對彼此的愛情許下承諾。

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