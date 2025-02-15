進口汽車也中招！川普計劃4月2日加徵關稅　因「迷信」選了這天

▲美國總統川普計劃自4月2日起加徵汽車關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普14日表示，他計劃在4月2日對進口汽車加徵關稅，但未透露關稅幅度及適用國家。

據《華盛頓郵報》報導，川普將關稅視為增加收入、糾正貿易不平衡，並施壓各國滿足美國條件的方式。自1月20日上任後，他也對加拿大、墨西哥和中國等國家發出新關稅威脅，並對外國鋼鐵與鋁材加徵25%關稅。

2月14日，川普在橢圓形辦公室接受記者提問時，透露他計劃在4月2日徵收汽車關稅，「我原本計劃在4月1日宣布新關稅措施，但由於當天是愚人節，我有點迷信，所以我想我們會在4月2日開始新的關稅。」

川普特別點名歐洲的汽車關稅制度不公平，強調歐盟對美國汽車徵收10%關稅，而美國僅對歐洲汽車徵收2.5%關稅，輕型皮卡則徵收25%。報導稱，全球汽車製造商長期依賴跨國供應鏈，每周估計有數百億美元的汽車和零件在北美及中國間流動，因此新關稅一旦生效，業界恐面臨重大衝擊。

目前，汽車製造商已開始評估新關稅可能帶來的影響，並預計將引發大規模裁員。福特汽車（Ford）執行長法利（Jim Farley）表示，美國若對加拿大及墨西哥的產品徵收25%關稅，將「為美國汽車業帶來前所未見的損失」，可能嚴重削弱美國製造業的競爭力。