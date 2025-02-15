以色列3人質要回家了！15日獲釋名單曝　停火談判差點破局

▲以色列被擄到加薩的薩沙（左）、迪克爾陳(中）和霍恩（右）預計將在15日被釋放。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列與哈瑪斯預計在15日交換被扣押人員，以色列將釋放369名巴勒斯坦人，其中包含36名被判處終身監禁的囚犯，而哈瑪斯則將釋放3名男性人質。

據路透社報導，哈瑪斯即將釋放的3名男子分別為以色列裔阿根廷人霍恩（Iair Horn）、擁有美國國籍的迪克爾陳(Sagui Dekel-Chen)，以及俄裔以色列人薩沙（Sasha Troufanov）。他們3人都是2023年10月7日在尼爾奧茲集體農場（Nir Oz Kibbutz）遭哈瑪斯武裝分子劫持的人質。

這是以哈雙方在停火協議差點破局之際，進行的第6輪人質與囚犯交換行動。此前，以色列和哈瑪斯互相指控違反1月19達成的停火協議，哈瑪斯以「以色列阻止援助物資進入加薩」為由，威脅不再釋放人質，但以色列否認了相關指控，並召集預備役部隊，準備在必要時恢復軍事行動。

然而，在埃及和卡達的努力調解下，以哈雙方後來決定如期在15日釋放人質，而哈瑪斯也表示，預計將在下周開始第二階段停火談判。然而，以色列與哈馬斯之間的緊張關係仍未消除。哈瑪斯上周釋放的3名人質因健康狀況惡化，引發以色列社會憤怒。同時，也有大量抗議者要求以色列政府堅持談判，以換取所有人質的自由。

自停火協議生效以來，哈瑪斯已釋放了33名人質，其中包括婦女、兒童與老人。作為交換，以色列也釋放了數百名巴勒斯坦囚犯。停火協議規定，以色列軍隊應部分撤離加薩，以為後續談判鋪路。然而，雙方仍存在嚴重分歧，特別是在人道援助問題上。國際組織表示，雖然援助物資進入加薩的數量變多，但仍遠不足以應對當地食物和水電短缺的危機。