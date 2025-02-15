反思DeepSeek爆紅　字節跳動CEO：跟進速度不夠

▲字節跳動。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

抖音母公司字節跳動（ByteDance）近期舉辦了一場內部全員會，字節跳動CEO梁汝波在會上反思了DeepSeek的爆紅，他表示，字節意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，如果當時及時關注到，有機會更早實現。

針對AI業務，梁汝波在會上提出2025年的重點目標，包含追求「智能」上限、探索新的交互和加強規模效應，「相比追求某個具體產品，把智能本身作為最重要的目標可以激發更多嘗試、不忽略關鍵技術節點。」

探索新的交互方面，梁汝波解釋，新的交互應該是會更可穿戴、更便攜、更自然的，去年上線的Ola Friend 耳機只是初步嘗試。

梁汝波也談到了最近爆火的DeepSeek，他說，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式不是業界首創。

▼DeepSeek。（圖／路透）



梁汝波更進一步指出，去年9月OpenAI發佈長鏈思考模型、成為行業熱點後，字節意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，如果當時及時關注到，有機會更早實現。

對於電商業務，梁汝波說，今年抖音電商有三個目標，即增加用戶覆蓋、增加直播電商規模和增加搜索產生的GMV（交易總額）。

據全員會上透露，2024年抖音電商的GMV約3.5萬億元，同比增幅超過30%。去年上半年抖音電商的GMV未達預期。下半年，在多個頭部主播出現“塌房”、其他頭部參與大促熱情降低的情況下，仍然通過貨架場景以及店播（商家自播）的超預期表現，彌補GMV目標的缺口。

針對公司形象，梁汝波說，把TikTok在用戶信任和口碑方面追上YouTube作為今年業務目標。他還提到，抖音和今日頭條要做好虛假信息和謠言的治理，打擊無底線搏流量的行為，增加治理的公平性和可預期性。