幕後／川普新政風險可控　國安高層：中國傾銷問題才造成全球風險

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施；而總統賴清德也在上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話。一位國安高層受訪表示，目前對經濟最大挑戰是中國傾銷，對外輸出的產能過剩，面對惡意傾銷難以負荷，民主國家要有前瞻思考角度，而關稅問題國安團隊都有評估，目前「風險可控」。

一位國安高層受訪時，彙整總統賴清德敞廳談話的三個重點：首先，是「持續國防改革」，要建立全社會韌性，要以特別預算方式，讓國防預算達到GDP3%；第二是建構「國安法制改革」，防制中國統戰、滲透與認知作戰的危害；第三，則是「高科技保護」作為，持續掌握全球供應鏈重組，以及經濟秩序的重建。

對於外界所疑惑的幾個問題，首先是未來的「台美關係」，國安高層表示，台美的溝通非常順暢，川普政府當中不論是已經上任或宣布的人事，很多都是長期的好朋友，而國安團隊持續跟美方有緊密合作，國安團隊有信心維護而且加強跟美方的關係。

第二是外界關注「高科技保護」部分，國安高層表示，在經濟領域一定會注意到川普對於晶片產業的說法，事實上半導體產業是整體供應鏈的一環，台美是「互惠互利」而且是互補的關係，並不是競爭關係，產業合作也在加強當中，並且會持續在美國佈局投資。

國安高層舉例，好比環球晶已經宣佈在美國投資40億美元，而聯電也跟美國科技大廠研發合作，在美國政府推動AI產業發展，台灣在科技領先地位上，台灣是美國不可或缺的，台灣有能力跟意願合作。

國安高層表示，會有多少投資的部分，行政院已經在盤整當中，態度上不會強迫台灣產業，現階段是盤整探詢國內有意願的廠商，屆時會把廠商希望投資的標地、規模都彙整出來。

在外界高度關注的關稅問題上，國安高層表示，國安團隊都有評估，目前「風險可控」，會持續準備各項推演，隨時調整政策跟做最好的因應。

至於台灣的半導體產業，好比台積電未來在美國的投資上，是否會設立紅線？國安高層人士表示，台灣去美國投資，或是台積電方面，目前沒有相關資訊，這部分要跟台積電了解才會知道，「但有關於台灣在美國投資，不管是不是台積電，一定會在全球佈局考量之下的決定，政府要做的就是了解全球佈局，在過程當中要解決事情，這些就是政府責任，也沒有所謂紅線的問題」。

他也進一步解釋，「所謂沒有紅線的問題」，應該是說不會設定一條線，跟美方的討論必須要依照彼此雙方利益，達到交集才是核心利益，「必須符合我們（台灣）核心利益，才可以繼續走，直接講紅線，這概念是不好的」。

他說，高科技產業或台積電要去美國佈局這方面，美國也有要相當條件被滿足，台積電才可能過去，最簡單的例子就是，美國有沒有足夠的人員具有產業專業，一些條件是不是能夠符合，不是全部讓台積電員工過去；重點在於，產業鏈是否符合台積電在美國壯大，這都需要雙方不斷討論，必須要符合彼此核心利益。

這位高層人士表示，其實目前全球經濟上最大的挑戰，就是「中國對外傾銷」，其輸出的產能透過大量補貼，不論是半導體成熟晶片、鋼鐵、汽車、造船、紡織等產業，全面惡意傾銷已經難以負荷，民主國家要有前瞻的思考角度。

另一位國安人士受訪則說，其實觀察川普與民主社會的大家，所共同面對的真實世界，賴清德的敞廳談話中已經開門見山闡述，民主世界面對中國產能過剩傾銷，所以美國新政府組成後，為因應內外挑戰，必須採取跟過去截然不同的政策作為。

這位國安人士指出，今天聚焦川普政策，跟台灣有關的是關稅與半導體，但回到最上位的概念，任何政策都是維護國家核心利益，換言之，美國當前就是維護利益，台灣做這些事情也是在因應全球相應的挑戰。

此外，在「國防預算達到GDP3%」一事上，國安高層表示，這部分由國防部規劃中，規劃完成會對外說明；而「特別預算部分」，這塊要已成案才可以提出特別預算，因此國防部會把既有的計畫提到特別預算中，把一般預算空間騰挪出來，做更多採購或必要的經費，所以目前規劃是朝這方面，細節要國防部規劃完畢後才會對外說明。