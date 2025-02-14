幕後／擴大對美投資無紅線　國安高層：先符合台灣利益才可繼續走

▲賴清德發表敞廳談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，甚至揚言把生意拿回美國，「如果不把生意帶回，我們會很不高興」；而總統賴清德也在上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話並宣布擴大對美投資。對此，一位國安高層受訪表示，政府要做的就是了解全球步局，在過程當中解決事情，沒有所謂紅線的問題；他進一步說，應該說不會設定一條線，跟美方的討論必須要依照彼此雙方利益，達到交集才是核心利益，「必須符合我們（台灣）核心利益，才可以繼續走」。

川普在台灣時間14日凌晨，簽署「總統備忘錄」，要求財政部等，必須制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan）。此外，川普在媒體談話中，也提到半導體與晶片課稅議題，並再次提到，現在幾乎所有晶片都在台灣生產，「希望把這些生意拿回來，希望回到美國，如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

針對川普關注的半導體產業問題，在經濟領域一定會注意到川普對於晶片產業的說法，事實上半導體產業是整體供應鏈的一環，台美是「互惠互利」而且是互補的關係，並不是競爭關係，產業合作也在加強當中，並且會持續在美國佈局投資。

國安高層舉例，好比環球金已經宣佈在美國投資40億美元，而聯電也跟美國科技大廠研發合作，在美國政府推動AI產業發展，台灣在科技領先地位上，台灣是美國不可或缺的，台灣有能力跟意願合作。

國安高層表示，會有多少投資的部分，行政院已經在盤整當中，態度上不會強迫台灣產業，現階段是盤整探詢國內有意願的廠商，屆時會把廠商希望投資的標地、規模都彙整出來。

在外界高度關注的關稅問題上，國安高層表示，國安團隊都有評估，目前「風險可控」，會持續準備各項推演，隨時調整政策跟做最好的因應。

至於台灣的半導體產業，好比台積電未來在美國的投資上，是否會設立紅線？國安高層人士表示，台灣去美國投資，或是台積電方面，目前沒有相關資訊，這部分要跟台積電了解才會知道，「但有關於台灣在美國投資，不管是不是台積電，一定會在全球佈局考量之下的決定，政府要做的就是了解全球步局，在過程當中要解決事情，這些就是政府責任，也沒有所謂紅線的問題」。

他也進一步解釋，「所謂沒有紅線的問題」，應該是說不會設定一條線，跟美方的討論必須要依照彼此雙方利益，達到交集才是核心利益，「必須符合我們（台灣）核心利益，才可以繼續走，直接講紅線，這概念是不好的」。