超扯單位！阿兵哥賣菸彈...嗆長官「找人堵你」　還有人裝病免役

▲桃園地檢署指揮警方、憲兵隊偵辦陸軍109旅士官兵涉嫌向同袍販售電子菸彈牟利，檢方將涉案7人起訴，其中4人向法院聲押獲准，並具體求刑1至13年。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官指揮警方、憲兵隊偵辦陸軍步兵109旅士官兵涉嫌向同袍販售依托咪酯成分之電子菸彈，東窗事發後甚至恐嚇副連長「找人堵你」，檢方於去年11月、12月間兩度搜索7處，並將涉案吳姓士兵等7人拘提到案，其中4人向法院聲押獲准，檢方並向法院具體求刑1至13年，檢方於今（14）日偵結起訴。

桃園地檢署主任檢察官許宏緯、檢察官甘佳加去年11月間，指揮龜山警分局、桃園憲兵隊、台北憲兵隊偵辦陸軍步兵109旅士官兵販賣含有依托咪酯成分之電子菸彈，分別於去年11月19日、12月26日執行搜索7處、拘提吳姓一兵等7人到案。

檢方指出，吳去年6月中旬至9月27日，三度販賣電子菸彈給同袍，期間他想免除兵役，不僅裝病、自殘，還告訴部隊自己有自殺念頭、憂鬱、焦慮等情，欺瞞三軍總醫院負責治療及心理鑑定醫師及心理師，導致經評估性格異常後停役並於同年12月2日免役，期間還涉及在營區內以手機連結網路賭博平台，提供賭博網站權限及額度供同袍士兵賭博。

檢方還查出，109旅志願役高姓下士班長及義務役詹姓一兵，發現吳姓一兵持有菸彈1顆、加以查扣後，竟以新台幣5000元把菸彈賣給吳，詹姓一兵也於同年10月間，販賣菸彈與同袍士兵2次；此外，109旅洪姓下士班長及義務役宋姓一兵於去年10月28月販賣菸彈與同袍士兵1次，宋姓一兵販賣菸彈與同袍士兵1次。

更離譜的是，109旅義務役陳姓一兵因不滿副連長之管教，夥同何姓友人於去年11月23日打電話恐嚇副連長：「我是桃園同心會，聽說你在營區內一直針對同心會的喔」、「你出營區小心一點，知道你家住哪裡….我要找人去堵你」等語。



檢方認被告吳姓士官兵等7人涉犯貪污治罪條例之違背職務行為收賄、侵占職務上持有非公用私有財物、圖利、毒品危害防制條例、藥事法與在營區賭博等罪嫌，檢方審酌被告吳姓一兵等6人為現役軍人，本應精實訓練，強化體能戰技，以盡守護家國使命，卻漠視部隊紀律及領導統御，嚴重影響部隊管理，檢方審酌7人皆坦承犯行，深感悔悟等情，具體向院方求處有期徒刑1年至13年不等。

桃檢強調，國內依托咪酯等新興毒品氾濫，部隊亦無法避免遭受毒品滲透，檢方將持續與國軍、執法機關密切合作，查緝此類新興毒品，以期避免國軍部隊遭受毒品侵害，對於部隊官兵違法情事嚴加偵辦，以維部隊軍紀及領導統御。