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台中新光三越氣爆4死　台南市府重申：百貨商場未申報不得裝修

▲台南市長黃偉哲指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另要求轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另要求轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台中市新光三越百貨13日上午疑似因高樓層室內裝修不慎發生氣爆，造成4人死亡，台南市長黃偉哲除第一時間表達關心，也立即指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另外也再次要求台南市轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。

台南市政府表示，對於該事件死傷者及其家屬，表達沉重哀悼與慰問，也將引以為鑑，確保台南市的商場百貨都遵照相關法規，以維護大眾公共安全。

▲台南市長黃偉哲指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另要求轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，目前轄內的大型百貨商場量販店等合計有23家，依建築法規規範，室內裝修必須向主管機關提出申請。另外，工務局已於2025年農曆年前完成最新一波的公共安全稽查，後續也將針對目前在整修之商場安排稽查。

此外，消防局於2024年11月11日到2025年2月4日執行春節專案檢查，針對百貨、賣場、量販店、超級市場等場所，全面進行消防安全設備、防焰物品之使用及防火管理等消防安全檢查。總共檢查348間場所，合格家數347間、不合格1間，針對不合格業者，會持續追蹤直至改善為止。

▲台南市長黃偉哲指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另要求轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，此次氣爆發生原因，以及氣爆樓層是否有申請室內裝修許可，仍尚在釐清中。

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