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屏縣府聯合巡檢百貨商場美食街 結果出爐

▲屏縣府14日聯合巡檢百貨商場美食街 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏縣府14日聯合巡檢百貨商場美食街 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

台中市百貨公司發生嚴重氣爆，造成多人死傷全國矚目，突顯百貨商場公共安全之重要性。屏東縣政府周春米縣長今(14)日全面稽查百貨商場。並由曾龍陽參議率城鄉發展處、消防局、勞動暨青年發展處、勞動部職業安全衛生署南區職安中心、屏東縣建築師公會及欣屏天然氣股份有限公司等單位，就轄內百貨商場-太平洋百貨及環球百貨等2處場所美食街，進行專案聯合巡檢場所之建築物公共安全、消防安全設備、職業安全及瓦斯管線等事項。初步巡檢結果在公安部分，顯示除有少數避難層出入口有阻塞外，其餘事項皆運作正常。

▲屏縣府14日聯合巡檢百貨商場美食街 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏縣府14日聯合巡檢百貨商場美食街 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府指出，今日針對場所檢查其公共安全之建築結構、防火避難設施、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施，發現2處避難層出入口阻塞，已當場要求業主限期改善外，更囑咐業者務必確實維護保養；在消防安全設備部分，檢查自動警報、緊急廣播、排煙設備、室內消防栓、自動撒水設備、出口標示燈、避難方向燈、緊急照明燈等消防安全設備，檢查結果功能正常。

另有關勞動基準法勞動條件檢查，尚未發現違法情事，而職業安全衛生檢查已由勞動部職業安全衛生署南區職安中心辦理，若有缺失將由該中心函請事業單位改善；亦針對瓦斯安全進行測試，檢視瓦斯漏氣偵測系統使用狀況、確認現場管理人員在瓦斯漏氣偵測系統判斷與操作，今日測試及檢查結果系統都運作正常。

縣府表示，今日針對百貨商場美食區的公安、消防、職安等進行聯合巡檢，維護縣民公共安全是縣府責任，而縣府對公安的要求絕對不會放寬，對於公共場所有施工需求，一定會要求依規定申請，並經核准才能進場施工，不得在未申報的情形下進行裝修施工，而施工規範也一定要落實，不容許虛應故事。並為落實建築管理，維護公共安全，依建築法規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，供公眾使用建築物並應辦理建築物公共安全檢查及申報。

縣府各單位將維護人民的生命安全視為第一重要，在今日巡檢之後，未來縣府各局處也將不定期的針對公共安全、消防安全進行抽查，讓各安全系統維持在最佳狀態，保障縣民安全不准有任何折扣。

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