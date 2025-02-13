他見氣爆瞬間「剛好遇1狀況」　傷亡恐翻1倍！網驚：不敢想像

網搜小組／劉維榛報導

台中新光三越發生爆炸，有4名民眾從12樓美食街被炸出，初步推測是改裝不慎引發氣爆。一名網友表示，所幸當時中港路是紅燈狀態，否則噴出碎物砸到車輛，就怕「傷亡數應該一倍不止。」 其他網友回應，所幸今日天氣不佳，若是晴天或是明天情人節，更不用說後天假日，「都會有更多人受傷，真的好可怕」。

一名網友在Threads表示，看到氣爆相關消息時，他與另一半想到的是「急診要爆了」，原本因為流感與諾羅病毒肆虐，已經造成醫療量能壅塞，「加上今天的新光三越氣爆...感覺更慘烈。」

原PO還說，所幸氣爆當時，中港路是紅燈，「不然光噴出來的那些鋼條砸到經過的車，傷亡數應該一倍不止。」

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▲▼新光三越氣爆瞬間，所幸當時是紅燈狀態。（圖／民眾提供）



文章曝光後，網友也紛紛直呼，「不幸中的大幸：平日+剛開門沒多久+沒有週年慶活動+中港路紅燈」、「真的好險那條沒車， 下班時間或假日那條路都塞滿的」、「看影片的時候就在想幸好當時在停紅燈」、「還好天氣很差，廣場沒人」、「今天如果是假日的話，更不敢想像」、「對我來說，本來要去新光的家人還在家沒有出發，非常感恩」、「真的...但凡晴天或是明天情人節，更不用說後天假日，都會有更多人受傷，真的好可怕」。

也有人回應，「在澄清附近辦公大樓上班，一直聽到救護車的聲音」、「還沒氣爆急診就爆了，我只希望多數人平安，台中人也平安」、「同為急診人，第一個想法也是，完蛋要大量傷患了」。

台中新光三越在上午11時許恐怖氣爆，原因疑似是位於12樓的美食部門進行裝修拆除作業釀禍，11、12樓幾乎全毀，爆炸威力強大，甚至將人從館內炸出館外，釀成4死26傷慘劇。

台中市長盧秀燕前往澄清醫院探視傷者，被問及氣爆現場內部有多少人，她表示根據現場受傷民眾描述，當時人不多，尤其是中午時間，美食部門正進行改裝，但包括超商、冰淇淋店等零售業有開門，加上今天非假日，所以人潮不是很多。