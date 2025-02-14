台中捐血站櫃台「忙call人」！他一聽驚：快來幫忙

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新光三越中港店發生氣爆，造成4人罹難、30多人輕重傷。就有網友13日下午表示，他在台中捐血中心等待捐血，聽到櫃台人員忙著打電話給捐血過的人，希望有捐血習慣的人能再來幫忙，「台中新光三越氣爆，本來就庫存告急的捐血中心一定更缺」，希望大家多多幫忙，引發話題。

有網友在Threads表示，他13日下午在台中捐血中心等待捐血，聽到兩個櫃台人員正忙著打電話給曾捐血過的人，希望有捐血習慣的人再來幫忙。他就聯想到，台中新光三越發生氣爆，本來就庫存告急的捐血中心可能更缺血了，「希望身體狀況適合的人可以多多幫忙！幫助這次的傷者們度過難關。」

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貼文引發議論，「全台血庫都有些吃緊，有餘力的人敬請踴躍捐血」、「推，請支援台中捐血」、「最近真的超缺血的，身體狀況可以的人麻煩捐起來啊啊啊！」

不過，對於新光三越台中中港店12樓發生氣爆，造成多人死傷。血基會表示，目前尚未接獲醫療院所針對此事件提出特殊用血需求，但會與醫院持續保持密切聯繫，若有大量需求出現，會啟動調配，動員其他中心緊急支援。

另外，血基會13日分析，應是受到過年後影響，因年節血液期間需求量增加，但是連假期間捐血者減少，加上最近天氣冷，也會造成捐血人減少、病患需求增加，因此造成庫存量補不回來；各地區中，又以高雄、台中較為嚴峻，一旦遇到大量用血事件，就有可能會進入急缺狀況。