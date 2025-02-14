百度Apollo智艙大模型接入DeepSeek　將在凱迪拉克、別克新車搭載

▲百度Apollo。（圖／翻攝百度）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度13日宣布，Apollo智艙大模型和出行智慧體已完成DeepSeek接入，透過深度融合文心大模型與DeepSeek，構建出1+1＞2的出行智慧中樞。

Apollo智艙大模型可基於視覺、車輛、環境、天氣、用戶偏好等訊息，在用戶上車時即可自動生成人性化的貼心問候，推薦用戶喜歡的音樂，完成空調、座椅、氛圍燈、駕駛模式等設置。除此之外還可透過即時聯網檢索訊息，並提供靈感繪畫、閒聊陪伴等感性交互。

出行智慧體在文心大模型與DeepSeek的共同加持下能力實現進一步提升，不僅能夠洞察用戶在出行過程中的深層次需求，還可在出行的每一個環節為用戶提供「更加智慧、全面、細緻且充滿人性化」的服務體驗。

▼百度文心一言。（圖／CFP）



百度Apollo在2024年已實現文心大模型在凱迪拉克IQ銳歌、別克GL8陸尊PHEV、吉利銀河L6等車型上量產搭載後，深度融合了DeepSeek能力的Apollo智艙大模型也將陸續在凱迪拉克、別克品牌的新車型上搭載使用。

DeepSeek爆紅後，截至目前，已有超過20家車企宣佈接入DeepSeek，包含吉利、極氪、比亞迪、東風日產等。

分析師認為，DeepSeek的接入將加速汽車行業的智能化轉型，其開源特性和較低的算力需求，使得車企能夠更容易地將AI技術應用於智能座艙和自動駕駛等領域，提升車輛的智慧化水平，為乘客提供更優質的駕乘體驗，推動產業加速向智能化方向發展。

▼DeepSeek。（圖／路透社）

