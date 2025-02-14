中華郵政首間無人店「i郵箱寄取店」啟用　今年底前擴展百處

▲中華郵政首間無人店「i郵箱寄取店」位青田郵局。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

百年中華郵政轉型數位化，打造「智慧無人店」，今天(2月14日)在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」，結合新一代i郵箱、ATM、補摺機及郵政專用信箱等設施，打造全天24小時全自助郵儲整合服務，且郵資便宜至少10元以上。中華郵政表示，今年底前將擴展100處「i郵箱寄取店」。

中華郵政打造全台首家「i郵箱寄取店」示範店今在青田郵局啟用，中華郵政表示，i郵箱寄取店有3關鍵特色，第一將擴充儲格數量，提升消費者寄取貨便利性；第二是新增包裹寄件櫃，打破單一儲格限制，優化使用流程，提供特約戶更快速連續寄件服務。

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▲▼中華郵政首間無人店「i郵箱寄取店」今啟用。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政指出，第三個關鍵特色則是突破營業時間限制，實現全天24小時的無人自助用郵服務，民眾可以隨時寄取件，享受更便捷服務。此外，從i郵箱寄件，相較於至郵局窗口資費至少優惠10元以上。

中華郵政強調，全新概念的用郵空間推出「i郵箱寄取店」，逐步拓展數位用郵網絡，後續自3月20日起將新增桃園國際路、台中向上、嘉義玉山及台南善化郵局等4處，預計於6月30日前新增20處、12月31日前新增75處，114年底前共完成100處建置。