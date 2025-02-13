中華郵政釋1113名職缺「起薪首破40K」　最高上看55K

▲中華郵政招募1113人，起薪首次突破40K。（資料圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

鐵飯碗來了，中華郵政公司宣布今年將招募新血，職階人員正取1,113名、備取507名，高中畢業就可報考，起薪首度突破4萬元，營運職等也開出5.5萬元薪資，3月13日起開放報名，預計明年7月底前進用完畢。

中華郵政公司宣布，今年將公開甄選職階人員正取1,113名、備取507名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，114年3月13日上午10時起至3月26日下午5時止採網路報名。第一試筆試於5月4日於台北、台中、高雄等3地區舉行，筆試成績擇優者，6月28、29日參加第二試口試、體能測驗，錄取者115年7月31日前依序進用完畢，備取人員於115年7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

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中華郵政公司表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起薪首突破40K。這次甄試主要為遞補115年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

由於郵政公司上次全面性大規模招募已是112年，雖去年曾針對資訊人員舉辦單一招募，不過今年將是睽違2年後，再度舉辦全面性大規模招考。

中華郵政公司表示，根據往年經歷，每年退離人數約1千人上下，因此今年再度招考1113人，因113年曾加薪3%，因此今年招考也是首度開出破40k起薪的招募條件，此外，今年軍公教可能加薪3%，若中華郵政也跟進，明年新進人員薪資會更高。

▲中華郵政釋出1113名職缺。（資料圖／記者李姿慧攝）

根據郵政公司公告職缺中，營運職將正取32名、備取18名，只要是教育部認可之國內外大學以上學校畢業就可報考，月薪5萬5,625元，含職務待遇5,250元，因應數位轉型和AI科技，該職缺也要向資訊和科技人才招手。

專業職一職缺則正取114名、備取53名，國內外大專以上學校畢業就可報考，月薪4萬5,180元，含職務待遇5,250元。專業職二內勤將正取535名、備取238名，高中職以上畢業就可報考，甄試櫃台業務等類科，月薪4萬440元，含職務待遇5,250元。

另專業職二外勤正取432名、備取198名，高中職以上畢業就可報考，甄試郵遞業務及運輸業務等類科，專任收投、接送工作者月薪4萬1,750元，含職務待遇6,560元，非專任上述工作者月薪4萬440元，含職務待遇5,250元。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給，郵遞業務類科每日約93元，全月約2,781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6,256元。