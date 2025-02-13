　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政釋1113名職缺「起薪首破40K」　最高上看55K

▲▼郵局,窗口人員,制服,中華郵政。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政招募1113人，起薪首次突破40K。（資料圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

鐵飯碗來了，中華郵政公司宣布今年將招募新血，職階人員正取1,113名、備取507名，高中畢業就可報考，起薪首度突破4萬元，營運職等也開出5.5萬元薪資，3月13日起開放報名，預計明年7月底前進用完畢。

中華郵政公司宣布，今年將公開甄選職階人員正取1,113名、備取507名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，114年3月13日上午10時起至3月26日下午5時止採網路報名。第一試筆試於5月4日於台北、台中、高雄等3地區舉行，筆試成績擇優者，6月28、29日參加第二試口試、體能測驗，錄取者115年7月31日前依序進用完畢，備取人員於115年7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政公司表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起薪首突破40K。這次甄試主要為遞補115年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

由於郵政公司上次全面性大規模招募已是112年，雖去年曾針對資訊人員舉辦單一招募，不過今年將是睽違2年後，再度舉辦全面性大規模招考。

中華郵政公司表示，根據往年經歷，每年退離人數約1千人上下，因此今年再度招考1113人，因113年曾加薪3%，因此今年招考也是首度開出破40k起薪的招募條件，此外，今年軍公教可能加薪3%，若中華郵政也跟進，明年新進人員薪資會更高。

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政釋出1113名職缺。（資料圖／記者李姿慧攝）

根據郵政公司公告職缺中，營運職將正取32名、備取18名，只要是教育部認可之國內外大學以上學校畢業就可報考，月薪5萬5,625元，含職務待遇5,250元，因應數位轉型和AI科技，該職缺也要向資訊和科技人才招手。

專業職一職缺則正取114名、備取53名，國內外大專以上學校畢業就可報考，月薪4萬5,180元，含職務待遇5,250元。專業職二內勤將正取535名、備取238名，高中職以上畢業就可報考，甄試櫃台業務等類科，月薪4萬440元，含職務待遇5,250元。

另專業職二外勤正取432名、備取198名，高中職以上畢業就可報考，甄試郵遞業務及運輸業務等類科，專任收投、接送工作者月薪4萬1,750元，含職務待遇6,560元，非專任上述工作者月薪4萬440元，含職務待遇5,250元。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給，郵遞業務類科每日約93元，全月約2,781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6,256元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新光三越結構嚴重毀損！　搜救犬出動找尋受困者
逛街突氣爆！20歲女拋10萬名牌衝下樓：錢再賺就有，命就一條
快訊／檢察官趕抵新光三越勘驗　不排除朝過失致死偵辦
快訊／新光三越氣爆最新統計！　已累計4死20傷
台中新光三越9人傷勢曝　1女13F搭電梯墜落9F
新光三越窗戶、外牆炸沒了　工班：有人從大洞飛出去
快訊／5死11傷慘劇！　盧秀燕怒批新光三越：要負責任
台中新光三越氣爆　賴清德：儘速調度救援人力、釐清事故原因
新光三越氣爆「樓下一幕」　全場喊Respect：感謝英雄
快訊／澳門一家七口遊台中　遇氣爆「阿公阿嬤慘死」
LIVE／台中新光三越氣爆！多人死傷　最新現場直擊
快訊／緊鄰新光三越！大遠百玻璃裂了　Prada開幕緊急取消
氣爆當下正在逛新光三越！　她手抖拍片：以為要扁掉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別去新光三越現場看熱鬧！　網推一App可零時差掌握

曾管理百貨商場！他見氣爆片段曝「瓦斯管其中一段一定破了」

台中新光三越氣爆「啟動大量傷患機制」　林靜儀：必要時協助轉診

中華郵政釋1113名職缺「起薪首破40K」　最高上看55K

新光三越氣爆！「樓下一幕」全場喊Respect：感謝英雄

接棒未來！劉基鴻將現身台北燈節　陪球迷過情人節

逛新光三越！民眾曝「恐怖氣爆當下」　她手抖拍片：以為要扁掉了

你的心靈缺什麼？心測選圖一秒找出超準答案

台中新光三越25年前開幕「美食街就傳氣爆」　1物釀禍！3員工灼傷

台中立委「在新光三越外開直播」籲別經過！網罵翻：少去那邊添亂

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

別去新光三越現場看熱鬧！　網推一App可零時差掌握

曾管理百貨商場！他見氣爆片段曝「瓦斯管其中一段一定破了」

台中新光三越氣爆「啟動大量傷患機制」　林靜儀：必要時協助轉診

中華郵政釋1113名職缺「起薪首破40K」　最高上看55K

新光三越氣爆！「樓下一幕」全場喊Respect：感謝英雄

接棒未來！劉基鴻將現身台北燈節　陪球迷過情人節

逛新光三越！民眾曝「恐怖氣爆當下」　她手抖拍片：以為要扁掉了

你的心靈缺什麼？心測選圖一秒找出超準答案

台中新光三越25年前開幕「美食街就傳氣爆」　1物釀禍！3員工灼傷

台中立委「在新光三越外開直播」籲別經過！網罵翻：少去那邊添亂

新光三越氣爆台中大遠百玻璃裂　業者：正在確認中、仍正常開業

你是團體開心果還是特立獨行者？超準心測看穿你的社交風格

一覽全台8家室內遊樂場！彈跳工廠挑戰膽量、玩滑索體驗空中飛人

台中新光三越氣爆4死20傷滿目瘡痍　高市府發聲：盡全力支援

不只DeepSeek！BBC剖析「中國製造2025計畫」　1模式是崛起關鍵

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

美情報圈：以色列可能數月內空襲「伊朗核設施」

王晴一刀剪掉「10年長髮」！緊張叫出聲：要哭了 絕美肩上短髮曝光

2時段火警發生機率高！消防局曝高風險來源　提醒「人離火熄」

快訊／新光三越氣爆內部如遭轟炸　搜救犬全面搜尋可能受困者

共軍台海演練「武器隨時可擊發」喊話我宜陽艦：元宵節快樂

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

3／1龍抬頭！命理師曝禁忌、開運法　3生肖旺翻

冷到沒完沒了！　下波恐還有寒流

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

新光三越氣爆「樓下一幕」　全場喊Respect

恐怖氣爆「廠商急PO暫停營業」　網罵：新光自己靜悄悄？

台中立委「在新光三越外開直播」網罵翻

未來三個月「超強運四生肖」

為什麼5G還沒辦法取代4G？　網點出4原因

在日本見台人標配　他一查震撼：這麼有錢？

「請避開新光三越、遠百附近路口！」　立委急喊：非常危險

更多熱門

相關新聞

台南就業中心情人節前扮紅娘讓民眾浪漫求職得幸福

台南就業中心情人節前扮紅娘讓民眾浪漫求職得幸福

為迎接情人節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，13日規劃一場「尋找另一半，戀上工作日」情人節徵才暨支持更生人回歸職場活動。

問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了

問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了

薪資最高達78K　桃捷公司114年度招募新進人員

薪資最高達78K　桃捷公司114年度招募新進人員

郵局甄選身障者控「口試羞辱」刷掉7成　中華郵政：專家客觀評分

郵局甄選身障者控「口試羞辱」刷掉7成　中華郵政：專家客觀評分

民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

關鍵字：

郵政招募高薪求職報名郵局郵差郵務士中華郵政

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面